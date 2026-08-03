أزمة بين يويفا وفيفا تتصاعد.. دعوات لسحب الثقة من إنفانتينو قبل انتخابات 2027
تتجه الأزمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى مزيد من التصعيد، بعدما تحول الخلاف بشأن مستقبل الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم إلى مواجهة مفتوحة بين أكبر هيئتين في كرة القدم العالمية.
وكان رئيس فيفا جياني إنفانتينو قد طرح مقترحا يقضي بإنشاء كيان جديد لاستقطاب استثمارات خاصة في الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من يويفا وعدد من الاتحادات القارية، التي اعتبرت أن كأس العالم يمثل إرثا رياضيا عالميا لا ينبغي إخضاعه للاستثمار الخاص.
وأمام موجة الرفض، أعلن فيفا التراجع عن المشروع، إلا أن يويفا أكد أن الأزمة كشفت عن فقدان الثقة في قيادة الاتحاد الدولي.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إن جماهير كرة القدم والأندية واللاعبين والدوريات بعثت برسالة واضحة مفادها أن "كرة القدم ليست للبيع"، معتبرا أن القيادة الحالية لـفيفا فقدت ثقة جزء كبير من أسرة كرة القدم العالمية، وليس الاتحاد الأوروبي وحده.
وأضاف أن المقترح افتقر إلى الشفافية، منتقدا ما وصفه بمحاولة تمرير الصفقة بعيدا عن التشاور مع مختلف الأطراف، ومشددا على أن استعادة الثقة داخل فيفا أصبحت أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي تطور جديد، ذكرت صحيفة The Telegraph البريطانية أن يويفا قد يتحرك لإحداث تغيير في قيادة فيفا إذا لم يقدم إنفانتينو استقالته.
وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى دعم 43 اتحادا وطنيا فقط من أعضائه للإطاحة بإنفانتينو، مشيرة إلى أن الدول الـ55 المنضوية تحت لواء يويفا تبدو مستعدة حاليا للتصويت ضده.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ أيضا إلى استراتيجية تهدف إلى تقويض مصداقية إنفانتينو إذا تمسك بالبقاء في منصبه عقب الجدل الذي أثاره مشروع بيع الحقوق التجارية.
وفي السياق ذاته، قال أندريه سوزين، العضو السابق في لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الروسي لكرة القدم، إن إنفانتينو "غارق في الفضائح" ولم يعد مؤهلا لقيادة كرة القدم العالمية، داعيا إلى عدم إعادة انتخابه خلال الاستحقاق المقبل.
وأشار سوزين إلى أن رئيس فيفا ينبغي أن يتنحى إذا أراد الحفاظ على ما تبقى من صورته، معتبرا أن المنظمة قد تشهد قريبا انتخاب رئيس جديد.
ويأتي هذا التصعيد قبل انتخابات رئاسة فيفا المقررة في مارس 2027 بالمغرب، في وقت يتزايد فيه الجدل حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، بين المطالب بالحفاظ على استقلالية اللعبة والدعوات إلى توسيع الاستثمار التجاري في بطولاتها الكبرى.
وكان رئيس فيفا جياني إنفانتينو قد طرح مقترحا يقضي بإنشاء كيان جديد لاستقطاب استثمارات خاصة في الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من يويفا وعدد من الاتحادات القارية، التي اعتبرت أن كأس العالم يمثل إرثا رياضيا عالميا لا ينبغي إخضاعه للاستثمار الخاص.
وأمام موجة الرفض، أعلن فيفا التراجع عن المشروع، إلا أن يويفا أكد أن الأزمة كشفت عن فقدان الثقة في قيادة الاتحاد الدولي.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إن جماهير كرة القدم والأندية واللاعبين والدوريات بعثت برسالة واضحة مفادها أن "كرة القدم ليست للبيع"، معتبرا أن القيادة الحالية لـفيفا فقدت ثقة جزء كبير من أسرة كرة القدم العالمية، وليس الاتحاد الأوروبي وحده.
وأضاف أن المقترح افتقر إلى الشفافية، منتقدا ما وصفه بمحاولة تمرير الصفقة بعيدا عن التشاور مع مختلف الأطراف، ومشددا على أن استعادة الثقة داخل فيفا أصبحت أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي تطور جديد، ذكرت صحيفة The Telegraph البريطانية أن يويفا قد يتحرك لإحداث تغيير في قيادة فيفا إذا لم يقدم إنفانتينو استقالته.
وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى دعم 43 اتحادا وطنيا فقط من أعضائه للإطاحة بإنفانتينو، مشيرة إلى أن الدول الـ55 المنضوية تحت لواء يويفا تبدو مستعدة حاليا للتصويت ضده.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ أيضا إلى استراتيجية تهدف إلى تقويض مصداقية إنفانتينو إذا تمسك بالبقاء في منصبه عقب الجدل الذي أثاره مشروع بيع الحقوق التجارية.
وفي السياق ذاته، قال أندريه سوزين، العضو السابق في لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الروسي لكرة القدم، إن إنفانتينو "غارق في الفضائح" ولم يعد مؤهلا لقيادة كرة القدم العالمية، داعيا إلى عدم إعادة انتخابه خلال الاستحقاق المقبل.
وأشار سوزين إلى أن رئيس فيفا ينبغي أن يتنحى إذا أراد الحفاظ على ما تبقى من صورته، معتبرا أن المنظمة قد تشهد قريبا انتخاب رئيس جديد.
ويأتي هذا التصعيد قبل انتخابات رئاسة فيفا المقررة في مارس 2027 بالمغرب، في وقت يتزايد فيه الجدل حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، بين المطالب بالحفاظ على استقلالية اللعبة والدعوات إلى توسيع الاستثمار التجاري في بطولاتها الكبرى.
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