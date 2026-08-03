أزمة بين يويفا وفيفا تتصاعد.. دعوات لسحب الثقة من إنفانتينو قبل انتخابات 2027

تتجه الأزمة بينإلى مزيد من التصعيد، بعدما تحول الخلاف بشأن مستقبل الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم إلى مواجهة مفتوحة بين أكبر هيئتين في كرة القدم العالمية.وكان رئيسقد طرح مقترحا يقضي بإنشاء كيان جديد لاستقطاب استثمارات خاصة في الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، وهو ما أثار اعتراضات واسعة منوعدد من الاتحادات القارية، التي اعتبرت أنيمثل إرثا رياضيا عالميا لا ينبغي إخضاعه للاستثمار الخاص.وأمام موجة الرفض، أعلنالتراجع عن المشروع، إلا أنأكد أن الأزمة كشفت عنفي قيادة الاتحاد الدولي.وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إن جماهير كرة القدم والأندية واللاعبين والدوريات بعثت برسالة واضحة مفادها أن، معتبرا أن القيادة الحالية لـفقدت ثقة جزء كبير من أسرة كرة القدم العالمية، وليس الاتحاد الأوروبي وحده.وأضاف أن المقترح افتقر إلى، منتقدا ما وصفه بمحاولة تمرير الصفقة بعيدا عن التشاور مع مختلف الأطراف، ومشددا على أن استعادة الثقة داخلأصبحت أولوية خلال المرحلة المقبلة.وفي تطور جديد، ذكرت صحيفةالبريطانية أنقد يتحرك لإحداث تغيير في قيادةإذا لم يقدماستقالته.وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى دعمفقط من أعضائه للإطاحة بإنفانتينو، مشيرة إلى أن الدولالمنضوية تحت لواءتبدو مستعدة حاليا للتصويت ضده.وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ أيضا إلى استراتيجية تهدف إلىإذا تمسك بالبقاء في منصبه عقب الجدل الذي أثاره مشروع بيع الحقوق التجارية.وفي السياق ذاته، قال، العضو السابق في لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الروسي لكرة القدم، إن إنفانتينو "غارق في الفضائح" ولم يعد مؤهلا لقيادة كرة القدم العالمية، داعيا إلى عدم إعادة انتخابه خلال الاستحقاق المقبل.وأشار سوزين إلى أن رئيسينبغي أن يتنحى إذا أراد الحفاظ على ما تبقى من صورته، معتبرا أن المنظمة قد تشهد قريبا انتخاب رئيس جديد.ويأتي هذا التصعيد قبل، في وقت يتزايد فيه الجدل حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، بين المطالب بالحفاظ على استقلالية اللعبة والدعوات إلى توسيع الاستثمار التجاري في بطولاتها الكبرى.