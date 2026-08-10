ترمب: نتعامل مع إيران بهدوء ولا نتفاوض إلا جزئيا

ترمب يدرس الانسحاب دون اتفاق نووي



في اليوم الـ54 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 163 يوما من اندلاع الحرب، تتواصل التحركات السياسية والعسكرية بين الجانبين، وسط مؤشرات على بحث واشنطن عن مخرج من المواجهة دون اشتراط التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.ونقل موقععن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون السعي إلى التصعيد، مشيرا إلى أن التفاوض مع طهران يجري بصورة جزئية.وفي طهران، أعلن مسؤول الشؤون الإعلامية في الرئاسة الإيرانية تعيينأمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد الأعلى في المجلس، خلفا لمحمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن مستشارا سياسيا للمرشد.وفي السياق ذاته، أفاد موقع المرشد الإيراني بأن الرئيسالتقى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، حيث بحث الطرفان عددا من القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد.ونقلت صحيفةعن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترمب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران حتى من دون التوصل إلى اتفاق نووي.ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاتصالات بشأن الوضع في المنطقة، وفي ظل مساعٍ للتوصل إلى ترتيبات تتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز.وأكد وزير الخارجية الإيرانيأن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تسير بصورة إيجابية، مشيرا إلى أنها دخلت مراحلها النهائية.