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دوري الأمم الافريقية لكرة السلة 3×3 بالمنستير: المنتخبان التونسيان للفتيان والفتيات يخفقان في التأهل الى بطولة العالم

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 11:28 قراءة: 1 د, 1 ث
      
فشل المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيان في التاهل الى بطولة العالم (الصين 2026) بعد ان انهى مشاركته في منافسات دوري الأمم الافريقية لكرة السلة 3×3 التي اقيمت بالمنستير، في المركز الثاني خلف الجزائر.
وكان المنتخب الوطني تمكن من إنهاء ثلاث محطات من أصل ستّ في المرتبة الأولى، حيث فاز في اليوم الختامي على كل من كينيا والبينين قبل التغلب في المباراة النهائية على الجزائر، لكنه احتل المركز الثاني في الترتيب العام النهائي.
أما في منافسات الفتيات، فقد اكتفت العناصر الوطنية بالمربتة الرابعة في الترتيب العام، فيما آلت بطاقة التأهل للمونديال للمنتخب المصري.

وحققت لاعبات المنتخب التونسي في اليوم الختامي الانتصار على البينين مقابل الهزيمة أمام أوغندا.
يذكر أنّ دوري الأمم الافريقية هي تصفيات مؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل في مدينة ووهان الصينية، حيث يتأهل في أعقابها الفريق الحائز على أعلى عدد من النقاط الى البطولة العالمية.
وشهدت البطولة مشاركة ستّة منتخبات في منافسات صنفي الفتيان والفتيات، هي تونس (الدولة المضيفة) والجزائر ومصر وأوغندا والبينين وكينيا.

وسيكون الموعد القادم للعناصر الوطنية التونسية دورة الألعاب المتوسطية التي ستقام بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 اوت الجاري الى 3 سبتمبر القادم، حيث سيتنافس منتخب الفتيان في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات ايطاليا واسبانيا والبوسنة، في حين تتنافس فتيات المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات تركيا والجزائر وقبرص.
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