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بسبب جنازة والده.. ميسي يتجه للقضاء ضد وسائل إعلام

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ميسي ووالده
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 12:34 قراءة: 0 د, 49 ث
      
يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، على خلفية ما وصفه بانتهاك خصوصيته خلال جنازة والده خورخي ميسي.

وبحسب الصحفي الأرجنتيني فران كاساريتو، فإن ميسي قرر اللجوء إلى القضاء بسبب قيام وسائل إعلام بتغطية مراسم الجنازة وتصويرها رغم إقامتها بشكل خاص ومغلق أمام وسائل الإعلام.


وأقيمت مراسم تشييع خورخي ميسي، والد قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي، أمس الأحد، في أجواء عائلية خاصة، بعيدا عن التغطية الإعلامية.



وكان خورخي ميسي توفي السبت الماضي عن عمر 68 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض شديد.

ولعب والد النجم الأرجنتيني دورا محوريا في مسيرته، إذ تولى لسنوات إدارة شؤونه المهنية ومتابعة مسيرته الكروية.

ويأتي تحرك ميسي القانوني في وقت يمر فيه بظروف عائلية صعبة، بعدما عاد إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية لتوديع والده، وسط حرص واضح من عائلته على إبقاء مراسم الوداع بعيدا عن وسائل الإعلام.

وتشير هذه الخطوة إلى رغبة ميسي في حماية خصوصية عائلته، خصوصا في ظل تداول صور ومعلومات من مراسم الجنازة التي أقيمت بعيدا عن الأضواء.
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