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القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تنظم تظاهرة "مولاثون دبي" لفائدة افراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الامارات العربية المتحدة

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 12:19 قراءة: 1 د, 1 ث
      
نظمت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم السبت المنقضي، باحدى المراكز التجارية الكبرى، تظاهرة " مولاثون دبي" لفائدة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الامارات العربية المتحدة .

ومثلت هذه المشاركة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للقنصلية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مناسبة هامة جمعت أبناء تونس من مختلف الفئات العمرية لتعزيز التواصل بينهم ببلد الاقامة وتشجيعهم على المشاركة في الانشطة الرياضية والمجتمعية وترسيخ قيم الصحة والنشاط والتضامن


وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم القنصلية العامة للمبادرات الرامية إلى تشجيع ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي لا سيما لدى الشباب، اضافة الى توفير فضاءات للتواصل والتعارف وتعزيز أواصر التضامن بين أفراد الجالية


وتضمن البرنامج عرضا استعراضيا في رياضة التايكواندو لفريق يقوده المدرب التونسي أشرف الماجري الى جانب تقديم الكفاءات الرياضية التونسية بدولة الإمارات ومساهمتها في مختلف المجالات الرياضية والانخراط الإيجابي لأفراد الجالية في المبادرات والفعاليات التي تحتضنها الدولة.

وأكدت القنصلية العامة، مواصلة دعمها للمبادرات الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تساهم في تعزيز تماسك الجالية التونسية وترسيخ حضورها الإيجابي والفاعل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار، الى أن تظاهرة "دبي مولاثون" (Dubai Mallathon) هي مبادرة رياضية مجتمعية مبتكرة، تهدف إلى تحويل مراكز التسوق والمرافق الكبرى في دبي إلى مسارات صحية ورياضية داخلية ومكيفة لممارسة المشي والجرْي طوال فصل الصيف

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