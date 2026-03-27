عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة

أكد الخبير في الطقس والباحث في علم المناخ، أن تونس تشهد تغيّرات جوية ملحوظة، تتمثل أساساً فيونزول أمطار بعدد من المناطق.وأوضح بحبة، في حوار ضمن برنامج “60 دقيقة” الذي تقدمه الإعلاميةعلى اذاعة الديوان، أن التراجع المسجل في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة يُعدّ بداية موجة برودة ستتواصل خلال الأيام القادمة، مع انخفاض أوضح في مناطق الشمال والمرتفعات الغربية.وبيّن أن هذه التقلبات تعود إلى، ما أدى إلى تسرب كتل هوائية باردة نحو تونس، مرفوقة بنشاط نسبي للرياح.وفي ما يتعلق بالتساقطات، أفاد بحبة بأنتشمل أساساً مناطق الشمال والسواحل، وتكون في البداية ضعيفة إلى متوسطة، قبل أن تكتسي طابعاً أكثر فاعلية مع نهاية الأسبوع.وأضاف أن بداية شهر أفريل ستتزامن معقد يؤدي إلى نزول أمطار عامة تشمل الشمال والوسط بالخصوص، مع إمكانية امتدادها إلى الجنوب، مرجحاً أن تكون الكميات هامة نسبياً.كما أشار إلى إمكانية تسجيلخلال الفترة ذاتها، معتبراً أن هذا السيناريو يبقى وارداً لكنه غير مؤكد بشكل نهائي.وختم بحبة بالتأكيد على أن تونس مقبلة علىخلال الأيام الأولى من أفريل، تتسم بتواصل التقلبات وانخفاض درجات الحرارة على امتداد عدة أيام.