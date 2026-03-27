عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة

Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 07:35
      
أكد الخبير في الطقس والباحث في علم المناخ عامر بحبة، أن تونس تشهد تغيّرات جوية ملحوظة، تتمثل أساساً في انخفاض درجات الحرارة ونزول أمطار بعدد من المناطق.

وأوضح بحبة، في حوار ضمن برنامج “60 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية هدى الورغمي على اذاعة الديوان، أن التراجع المسجل في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة يُعدّ بداية موجة برودة ستتواصل خلال الأيام القادمة، مع انخفاض أوضح في مناطق الشمال والمرتفعات الغربية.


وبيّن أن هذه التقلبات تعود إلى منخفض جوي يتمركز فوق إيطاليا وجنوب أوروبا، ما أدى إلى تسرب كتل هوائية باردة نحو تونس، مرفوقة بنشاط نسبي للرياح.


وفي ما يتعلق بالتساقطات، أفاد بحبة بأن الأمطار تشمل أساساً مناطق الشمال والسواحل، وتكون في البداية ضعيفة إلى متوسطة، قبل أن تكتسي طابعاً أكثر فاعلية مع نهاية الأسبوع.

وأضاف أن بداية شهر أفريل ستتزامن مع مرور منخفض جوي أكثر نشاطاً قد يؤدي إلى نزول أمطار عامة تشمل الشمال والوسط بالخصوص، مع إمكانية امتدادها إلى الجنوب، مرجحاً أن تكون الكميات هامة نسبياً.

كما أشار إلى إمكانية تسجيل تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية خلال الفترة ذاتها، معتبراً أن هذا السيناريو يبقى وارداً لكنه غير مؤكد بشكل نهائي.

وختم بحبة بالتأكيد على أن تونس مقبلة على أجواء شتوية متأخرة خلال الأيام الأولى من أفريل، تتسم بتواصل التقلبات وانخفاض درجات الحرارة على امتداد عدة أيام.
