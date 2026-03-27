35 سنة سجنا لرجل أعمال وإطارات بشركاته في قضية احتكار الزيت المدعم

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بـسجن رجل أعمال معروف ينشط في مجال الزيوت لمدة 35 سنة، وذلك في ما يعرف بملف احتكار الزيت النباتي المدعم والمضاربة فيه.



كما شمل الحكم نفسه ثلاثة إطارات يعملون ضمن شركاته، وذلك إثر استنطاق جميع المتهمين والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع.