سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة

تنظم سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، عرضا للفيلم التونسي"وراء الجبل" للمخرج محمد بن عطية، يوم الخميس 26 مارس الجاري، بالمعهد الفرنسي بالمنيرة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساءويأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" في اطار " شهر الفرنكوفونية 2026 " الذي يتضمن برنامجا متنوعا من الانشطة الثقافية والفنية والتعليمية التي تعكس ثراء وتنوع الفضاء الفرنكوفونيودعت السفارة، أفراد الجالية التونسية المقيمة بمصر الى حضور هذا العرض ودعم الاعمال الفنية التونسيةفيلم " وراء الجبل " هو الفيلم الروائي الطويل الثالث في رصيد المخرج التونسي محمد بن عطية بعد " نحبك هادي " و "ولدي " وهو فيلم درامي تونسي يدمج بين الواقعية والخيال. وتدور أحداثه حول "رفيق"، سجين سابق مقتنع بقدرته على الطيران، يأخذ ابنه في رحلة هروب نحو الجبال في رحلة بحث عن الحرية والانعتاق من ضغوط الواقع .وقد سجل الفيلم التونسي مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية على غرار مهرجان البحر الاحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بايطاليا ومهرجان لندن السينمائي . كما تحصل على جوائز في مهرجان الاقصر للسينما الافريقيةرصد