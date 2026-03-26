قاليباف: لا يمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 21:56
      
في رد رسمي على منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مهلة للتوصل إلى اتفاق، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أنه لا يمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين.

واعتبر قاليباف في تغريدة عبر "إكس" أن مثل هذه التهديدات لن تثني الشعب الإيراني أو قواته المسلحة عن مواصلة جهودهم.

أخبار ذات صلة:
ترامب يعلن تأجيل الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لـ10 أيام...

وقال: "يا أمة إيران البطلة! إن وجودكم في الشوارع لخمس وعشرين ليلة، وتضحيات قواتكم المسلحة، قد هيأت الظروف لنصر تاريخي لإيران الحبيبة. لن يضيع أبناؤكم هذه الفرصة حتى يتحقق النصر الكامل، ويتم كسر حلقة الحرب-الهدنة-الحرب المشؤومة".


يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلن ترامب مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، ملوحا بالتصعيد في حال فشل المفاوضات.

ويرى محللون أن تصريحات ترامب تهدف للضغط على إيران لإعادة التفاوض على البرنامج النووي، لكنها تواجه رفضا في طهران، حيث تُعتبر أية مهلة "نهائية" تطاولا على سيادة الدولة.

إيران خلال الأسابيع الماضية شهدت مظاهرات حاشدة، إضافة إلى تحركات عسكرية تظهر قدرتها على الردع، وهو ما يشير إلى تصميم طهران على عدم الاستسلام للضغوط الخارجية.

هذا التصعيد يأتي ضمن سلسلة مواجهات سياسية وعسكرية أوسع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تتداخل الأبعاد الداخلية والخارجية، مع تحريك كل طرف أوراق القوة والضغط.

تصريحات قاليباف تؤكد أن إيران تتبنى نهجا مزدوجا لتعزيز الصمود الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية، واستمرار الضربات العسكرية التي تعزز موقفها في أي مفاوضات محتملة.
