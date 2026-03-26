ترامب يعلن تأجيل الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لـ10 أيام
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تأجيل موعد تدمير منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، ليصبح الموعد الجديد يوم الاثنين 6 أفريل 2026.
وكتب ترامب في بيان على منصته "تروث سوشيال": "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إشعار رسمي يفيد بأنني أقوم بتأجيل موعد تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، ليصبح الموعد الجديد يوم الاثنين الموافق 6 أفريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إن المحادثات جارية حاليا، ورغم ما تروجه 'وسائل الإعلام الإخبارية الزائفة' —وغيرها— من تصريحات مغلوطة مناقضة للواقع، إلا أن هذه المحادثات تسير على نحو ممتاز".
