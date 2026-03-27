ترامب يكشف “الهدية”... 10 ناقلات نفط من إيران
أعلن الرئيس الأمريكي Donald Trump أن الولايات المتحدة “ربحت الحرب بالكامل” ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن حققت تفوقا عسكريا في النزاع المتواصل.
وقال ترامب، في تصريح لقناة “فوكس نيوز”، إن بلاده “ربحت الحرب من الناحية العسكرية”، مشيرا إلى أن طهران قامت بتسليم 10 ناقلات نفط إلى الولايات المتحدة، في ما وصفه بتطور لافت في مسار المواجهة.
“هدية” من 10 ناقلات نفطوأوضح ترامب أن عدد الناقلات ارتفع من 8 إلى 10، مضيفا أن هذه الخطوة “أثبتت أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين”، في إشارة إلى وجود قنوات تواصل مع الجانب الإيراني.
تعليق الضربات لمدة 10 أيامكما أكد الرئيس الأمريكي أنه قرر تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن طهران طلبت مهلة أقصر، لكنه منحها فترة إضافية “بعد تسليم السفن”.
وعند سؤاله عن شمول القرار لمحطة بوشهر النووية، لم يقدم ترامب إجابة واضحة، مكتفيا بالإشارة إلى طرح هذا السؤال خلال الاتصالات الجارية.
حرب متواصلة وتصعيد مستمروتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي انطلقت أواخر فيفري، وسط تبادل للضربات واستمرار التوتر الإقليمي.
كما تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية لليوم الثامن والعشرين، في ظل غياب مؤشرات حاسمة على توقف النزاع، رغم الحديث عن اتصالات ومبادرات تهدئة.
وقال ترامب، في تصريح لقناة “فوكس نيوز”، إن بلاده “ربحت الحرب من الناحية العسكرية”، مشيرا إلى أن طهران قامت بتسليم 10 ناقلات نفط إلى الولايات المتحدة، في ما وصفه بتطور لافت في مسار المواجهة.
“هدية” من 10 ناقلات نفطوأوضح ترامب أن عدد الناقلات ارتفع من 8 إلى 10، مضيفا أن هذه الخطوة “أثبتت أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين”، في إشارة إلى وجود قنوات تواصل مع الجانب الإيراني.
President Trump claims Iran allowed at least eight Pakistani-flagged oil tankers to sail through the Strait of Hormuz as a “present” to the U.S. during the negotiations to end the war. The president said Iran then sent two additional vessels, suggesting it had permitted 10… pic.twitter.com/3pAJjRehTd— CBS News (@CBSNews) March 26, 2026
تعليق الضربات لمدة 10 أيامكما أكد الرئيس الأمريكي أنه قرر تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن طهران طلبت مهلة أقصر، لكنه منحها فترة إضافية “بعد تسليم السفن”.
وعند سؤاله عن شمول القرار لمحطة بوشهر النووية، لم يقدم ترامب إجابة واضحة، مكتفيا بالإشارة إلى طرح هذا السؤال خلال الاتصالات الجارية.
حرب متواصلة وتصعيد مستمروتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي انطلقت أواخر فيفري، وسط تبادل للضربات واستمرار التوتر الإقليمي.
كما تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية لليوم الثامن والعشرين، في ظل غياب مؤشرات حاسمة على توقف النزاع، رغم الحديث عن اتصالات ومبادرات تهدئة.
