وكالة (وات) تشارك في المنتدى العالمي للإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب ومؤتمر الشراكة الصينية-العربية

شاركت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، بداية الأسبوع الحالي بالقاهرة، في أشغال المنتدى العالمي للإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب ومؤتمر الشراكة الصينية-العربية، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بحضور مسؤولين وإعلاميين وخبراء وباحثين من عدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية.وأبرز الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ناجح الميساوي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن في انعقاد هذا المنتدى تأكيدا واضحا للالتزام المتواصل بتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية، ودعم قضايا التنمية والسلام المستدام والتبادل الثقافي والإعلامي، على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وأكد أهمية الشراكة الإعلامية التونسية-الصينية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق التفاهم الثقافي والحضاري بين الشعوب.وأشار إلى أن الإعلام لم يعد يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات، بل أصبح قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة القرار وترسيخ ثقافة الحوار والتقارب بين الأمم، مبرزا أن التعاون الإعلامي بين تونس والصين يندرج ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.واستعرض الميساوي مجالات التعاون الإعلامي بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، مذكّرا بتوقيع اتفاقية شراكة بين المؤسستين يوم 31 ماي 2024، بما ساهم في تطوير التبادل المهني والإخباري وتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتكنولوجيا الإعلامية الحديثة.كما أبرز أهمية الإعلام الرقمي في تطوير آليات التواصل والإنتاج الصحفي، داعيا إلى الاستفادة من التكنولوجيات والبرمجيات الصينية في مجالات صناعة المحتوى والبث الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام العالمي.وشدّد الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة تعزيز كفاءات الصحفيين والإعلاميين لمجابهة تحديات الثورة الرقمية، من خلال التكوين المستمر والتدريب على التقنيات الحديثة، والتعامل المهني مع تدفق المعلومات، والتمييز بين الخبر والرأي، إضافة إلى ترسيخ ثقافة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية.وأشار الميساوي إلى أن العلاقات التونسية-الصينية تعد نموذجا متميزا للتعاون البنّاء الذي يجمع بين الأصالة والانفتاح، وبين الإرادة السياسية والتقارب الثقافي والحضاري، وفق رؤية استراتيجية رسمها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وأكد في هذا الإطار التزام تونس بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين على أساس الاحترام المتبادل والتوازن.ودعا إلى مزيد دعم التعاون الإعلامي والثقافي وتبادل الخبرات بما يخدم قضايا التنمية والسلام والتقارب بين الشعوب، وأبرز أن الصين أصبحت شريكا استراتيجيا أساسيا لإفريقيا من خلال دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، مشيرا إلى أن التعاون الصيني-الإفريقي يقوم على الحوار والتبادل الحضاري وتعزيز التنمية والاستقرار في دول الجنوب.وأكد المشاركون في المنتدى العربي الصيني بالقاهرة، المنعقد ضمن المنتدى رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر للجنوب العالمي، أهمية دور الإعلام ومراكز الفكر في دعم السلام والتنمية وتعزيز الحوار الحضاري، إلى جانب بناء شراكات قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة.وتناولت جلسات المؤتمر قضايا تتصل بالتواصل الدولي والتحول الرقمي ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي بين الدول العربية والصين.وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر العربية والصينية بما يساهم في بناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا، فيما أكد رئيس وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، فو هوا، أن العلاقات الصينية-العربية تشهد أفضل مراحلها التاريخية بفضل تعمق الثقة الاستراتيجية وتوسع التعاون في مختلف المجالات.كما أبرز المشاركون أهمية تطوير التبادل الإعلامي والثقافي بين الجانبين ودعم التعاون بين مؤسسات الإعلام ومراكز الفكر في دول الجنوب، بما يخدم قضايا التنمية المشتركة والحوكمة العالمية ويعزز التقارب بين الشعوب.ويستمر المؤتمر ليومين تحت شعار "جمع الحكمة، انطلاق رحلة جديدة : بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك معا"، بمشاركة نحو 250 ممثلا عن حوالي 110 من وسائل الإعلام ومراكز الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات.وكان الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء التقى، بمناسبة انعقاد المؤتمر، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة دول التعاون الإسلامي (أونا) محمد عبد ربه اليامي للتباحث حول سبل تطوير أساليب عمل الاتحاد، وخاصة من خلال وضع خطة مستقبلية للتنسيق بين الوكالات وتكثيف برامج التدريب الحضوري للصحفيين.كما تناول مع المسؤولين الأول على عدد من وكالات الدول العربية، على غرار الجزائر وموريتانيا وليبيا واليمن، آليات تطوير التعاون المشترك مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.وقدم الميساوي بمناسبة المؤتمر هدية تذكارية الى نظيره رئيس وكالة الأنباء الصينية "هو فوا" تمثلت في كتاب يتضمن مقتطفات من قصائد الشاعر أبو القاسم الشابي.