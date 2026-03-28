لاعب من النادي الافريقي يتلقى دعوة رسمية من نادي بايرن مونيخ لخوض تربصات تدريبية

أعلنت الجمعة 27 مارس، صفحة النادي الافريقي على موقع فايسبوك، عن تلقي اللاعب يوسف مختاري، دعوة رسمية من ادارة فريق بايرن ميونيخ الالماني لخوض 3 تربصات تدريبية.وقد وافقت ادارة النادي الافريقي على تسريح اللاعب صاحب ال 17 عاما والذي سبق أن تعرض لمظلمة منعته من المشاركة في كأس العالم الفارطة تحت 17 سنة.