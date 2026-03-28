Babnet   Latest update 11:35 Tunis

افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c7a1a4ada3f0.99907829_ejfqkioplnmgh.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 10:37
      
يفتتح ملعب "أزتيكا" التاريخي بالعاصمة مكسيكو اليوم السبت أبوابه أمام الجماهير بحلة جديدة، بعد عملية تجديد شاملة طالت أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، قبيل احتفاله بمرور حوالي 60 عاما على افتتاحه أول مرة.

  ويستهل الملعب مرحلته الجديدة باحتضان مباراة ودية تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره البرتغالي مساء اليوم، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستفتتح على أرضيته.

  ويعد "أزتيكا" معلما كرويا تاريخيا، إذ شهد تتويج أسطورتين من عمالقة اللعبة، البرازيلي بيلي بمونديال 1970، والأرجنتيني دييغو مارادونا بكأس العالم 1986، ما جعله رمزا عالميا في تاريخ المونديال.
  وشملت أعمال التحديث تطويرا كاملا لأرضية الميدان عبر اعتماد عشب هجين، إلى جانب تحسينات كبيرة في البنية التحتية، من إضاءة حديثة وشاشات عملاقة، إلى جانب تعزيز خدمات الاتصال والأمن داخل الملعب.
  ورغم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة المرتقبة بداعي الإصابة، ينتظر أن يتوافد آلاف المشجعين لاكتشاف النسخة الجديدة من هذا الصرح الكروي، الذي يستعد ليكون في قلب الحدث العالمي خلال مونديال 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326336

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-7
15°-8
15°-6
16°-7
15°-6
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>