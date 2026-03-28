افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال

يفتتح ملعب "أزتيكا" التاريخي بالعاصمة مكسيكو اليوم السبت أبوابه أمام الجماهير بحلة جديدة، بعد عملية تجديد شاملة طالت أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، قبيل احتفاله بمرور حوالي 60 عاما على افتتاحه أول مرة.ويستهل الملعب مرحلته الجديدة باحتضان مباراة ودية تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره البرتغالي مساء اليوم، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستفتتح على أرضيته.ويعد "أزتيكا" معلما كرويا تاريخيا، إذ شهد تتويج أسطورتين من عمالقة اللعبة، البرازيلي بيلي بمونديال 1970، والأرجنتيني دييغو مارادونا بكأس العالم 1986، ما جعله رمزا عالميا في تاريخ المونديال.وشملت أعمال التحديث تطويرا كاملا لأرضية الميدان عبر اعتماد عشب هجين، إلى جانب تحسينات كبيرة في البنية التحتية، من إضاءة حديثة وشاشات عملاقة، إلى جانب تعزيز خدمات الاتصال والأمن داخل الملعب.ورغم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة المرتقبة بداعي الإصابة، ينتظر أن يتوافد آلاف المشجعين لاكتشاف النسخة الجديدة من هذا الصرح الكروي، الذي يستعد ليكون في قلب الحدث العالمي خلال مونديال 2026.