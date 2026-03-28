المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالاحتفاظ بتلميذة تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في مسك مواد مخدّرة مدرجة بالجدول “ب” بنيّة الاستهلاك والاتجار بها في محيط أحد المعاهد الثانوية.
وأوضح وليد الشطربي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، أن دورية أمنية قامت بإيقاف الفتاة، وبالتحري معها اعترفت بتورطها في ترويج مواد مخدرة لفائدة أحد المروجين داخل محيط المؤسسة التربوية.
وأوضح وليد الشطربي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، أن دورية أمنية قامت بإيقاف الفتاة، وبالتحري معها اعترفت بتورطها في ترويج مواد مخدرة لفائدة أحد المروجين داخل محيط المؤسسة التربوية.
