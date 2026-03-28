Babnet   Latest update 07:43 Tunis

ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c774c6d22704.70927373_pifnjeoklgqmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 06:44 قراءة: 0 د, 43 ث
      
سطع نجما السباحة التونسية أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي في بطولة الجامعات الأمريكية، بعد تحقيق إنجاز تاريخي مزدوج في نهائي سباق 500 ياردة سباحة حرة.

وتوّج الحفناوي بالميدالية الذهبية بتوقيت 4:06.56، محطما رقمه الشخصي، في عودة قوية لافتة بعد فترة من الغياب، فيما حلّ الجوادي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية بتوقيت 4:06.90.


ويُعد هذا السباق من بين أبرز السباقات في البطولة، حيث شهد منافسة عالية المستوى وانتهى بثنائية تونسية نادرة في واحدة من أقوى المنافسات الجامعية في العالم.


ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة للسباحة التونسية على الساحة الدولية، خاصة مع الأداء اللافت للحفناوي الذي نجح في العودة إلى منصات التتويج، إلى جانب الجوادي الذي واصل تأكيد حضوره القوي في المحافل الكبرى.

هذا الإنجاز يمثل محطة بارزة في تاريخ السباحة التونسية، ويعكس تطورا متواصلا في مستوى الأبطال التونسيين على الساحة العالمية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326330

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
9° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
15°-8
17°-5
16°-10
15°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>