ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي

سطع نجما السباحة التونسية أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي في بطولة الجامعات الأمريكية، بعد تحقيقفي نهائي سباق 500 ياردة سباحة حرة.وتوّج الحفناوي بالميدالية الذهبية بتوقيت، محطما رقمه الشخصي، في عودة قوية لافتة بعد فترة من الغياب، فيما حلّ الجوادي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية بتوقيتويُعد هذا السباق من بين أبرز السباقات في البطولة، حيث شهدوانتهى بثنائية تونسية نادرة في واحدة من أقوى المنافسات الجامعية في العالم.ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة للسباحة التونسية على الساحة الدولية، خاصة مع الأداء اللافت للحفناوي الذي نجح في العودة إلى منصات التتويج، إلى جانب الجوادي الذي واصل تأكيد حضوره القوي في المحافل الكبرى.هذا الإنجاز يمثل محطة بارزة في تاريخ السباحة التونسية، ويعكس تطورا متواصلا في مستوى الأبطال التونسيين على الساحة العالمية.