تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026

مكافحة الأعشاب الطفيلية ومعالجة الأمراض الفطرية



وضعية الأسمدة الكيميائية الأساسية



مواصلة التسميد الآزوطي



بلغت المساحة النهائية المبذورة حبوب حوالي 991 ألف هك من جملة برنامج 1.145 مليون هك، أي بنسبة انجاز 87 %، منها حوالي 834 ألف هك بولايات الشمال وحوالي 157 ألف هك بولايات الوسط والجنوب، وسط دعوات لمواصلة التسميد الازوطي ومقاومة الأمراض الفطرية .ووفق المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، فقد توزعت المساحات المبذورة على 533 ألف هكتار (هك) قمح صلب و 49 ألف هك قمح لين و400 ألف هك شعير و9 آلاف هك تريتيكال.أظهرت بيانات الوزارة ذاتها، أنّ عمليات مكافحة الأعشاب الضّارّة تواصلت بمزارع الحبوب رغم الظروف المناخية الصعبة خلال هذا الموسم، التي لم تمكن عديد الفلاحين من القيام بهذه العملية على أحسن وجه وفي الوقت المناسب.وبلغت المساحة المداواة حوالي 466 ألف هك من برنامج 716 ألف هك أي بنسبة 65 %وفي ذات السياق تتواصل عمليات التسميد الآزوطي في مختلف مناطق الإنتاج، رغم الصعوبات التي تواجه الفلاحين، وخاصة صغار الفلاحين، في الحصول على حاجياتهم كاملة من مادّة الأمونيتر بسبب اشكاليات التزويد من المجمع الكيميائي التونسي، وفق ذات المصدر.وفي هذا الاطار شمل القسط الأول مساحة 585 ألف هك من برنامج 883 ألف هك أي بنسبة 66 % والقسط الثاني حوالي 250 ألف هك أي بنسبة 28 % والقسط الثالث حوالي 30 ألف هك أي بنسبة 3 % والعملية متواصلة حسب كميات الأمونيتر التي يتم توزيعها يوميا.كما انطلقت عملية مداواة الأمراض الفطرية حيث بلغت 20 ألف هك من جملة 63 ألف هك من المساحات المتضررة شملت خاصة التبقع السبتوري والتبقع البرنزي والبياض الدقيقي والتبقع الشبكي ولفحة الشعير.بلغت كميات الأسمدة الكيميائية الأساسية الموضوعة في الجهات إلى غاية 16 مارس 2026، بالنسبة لـ "السوبر 45" حوالي 32 ألف طن من برنامج 30 ألف طن، أي بنسبة انجاز 107 % مقابل 23 ألف طن في نفس الفترة من الموسم الفارط.وقدرت الكميات من مادة "ثاني امونيا الفسفاط" (د. أ. ب)، 96 الف طن من برنامج 120 ألف طن، أي بنسبة انجاز 80 % مقابل 94 ألف طن في نفس الفترة من الموسم المنقضي.وبخصوص مادة "الأمونيتر"، فقد بلغت الكميات 152 ألف طن من برنامج 220 ألف طن، أي بنسبة انجاز في حدود 69 % مقابل 166 ألف طن، في نفس الفترة من الموسم الفارط. علما وأن المخزون المتبقي من "الأمونيتر" بمركز قبلاط يبلغ حوالي 11 ألف طن يقع توزيعه بنسق محتشم في حدود 700 طن/يوم.أما بالنسبة لمصنع قابس فإن التزويد متوقف حاليا بسبب نفاذ المخزون (في انتظار إعادة التشغيل وعودة الانتاج في الأيام المقبلة)، بحسب المصد ذاته.توكّد وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عبر مصالحها المختصة ضرورة مواصلة التسميد الآزوطي في هذه الفترة من الموسم وخاصة بعد الأمطار الأخيرة للتقليص من تأثيرات النقص في الفترات السابقة والنظر في امكانية استعمال المخصبات الورقية.كما دعت المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، من أجل القيام بحملات تحسيسية وميدانية وتقديم النصائح الفنية لفائدة الفلاحين في خصوص عمليات العناية وخاصة التدخل المتأخر ضد الأعشاب الطفيلية بالمبيدات المنصوح بها وتلافي أعراض التسمم التي تمت ملاحظتها في عدة حقول.واوصت في سياق متصل، بمراقبة الحقول وخاصة المساحات المروية والمناطق الملائمة بالشمال ضد الأمراض الفطرية والتدخل بالمداواة عند الضرورة.