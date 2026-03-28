منوبة /حين يتحوّل مشروع تخرّج إلى حدث ثقافي يحتفي بالمسرح، ويحتضن مواهبه في برج العامري

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 23:19
      
تحت شعار الفن الى طريق الأمان اختتمت مساء امس بدار الثقافة ببرج العامري تظاهرة "خرج المسرح الي فيك3 "التي تواصلت منذ 24 مارس الجاري بمجموعة ورشات وعروض  تحوّل بها مشروع تخرّج إلى حدث ثقافي، لم يكتف بعرض أكاديمي، بل خلق حراكا حيّا لتشريك المواهب ومنحها فضاء للتعبير ، ومساحة للترفيه وتغذية الروح في عطلة الربيع .

واحتضنت التظاهرة الثقافية المسرحية وهي مشروع تخرج نيل شهادة الماجستير المهني في اختصاص التنشيط الشبابي لاستاذة التنشيط الثقافي ايمان القاسمي، دارالثقافة والمركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامري بمساهمة من بلدية المكان و  نادي الأطفال بالمنطقة أيضا.

وتزامن الاختتام   مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق ل 27 مارس من كل عام، ليكتسي صبغة احتفائية تكرم المسرح والمسرحيين  ومنهم فتحي الذهيبي وعزيز ة بولبيار  ونذير بلحاج رحومة ، وعدد من المساهمين في التظاهرة من مندوبية،  والمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي ، ثم عرض  مونولوغ "بيني وبينها لنادي المسرح بدار الثقافة ببرج العامري.

وجرى أيضا تكريم المتوجين في مسابقة الأداء المسرحي، بعد ان برز المسرح في قلب هذا المشروع الأكاديمي، كمساحة لاكتشاف الطاقات وصقل المواهب من خلال ورشات للمسرح لليافعين لتجريب التمثيل وصناعة الأقنعة الورقية والطينية، وفقرات حوّلت المشروع بذلك إلى حاضنة أحلام صغيرة باتت على الركح تجارب ملموسة، وعروض حية مارس فيها المشاركون من مختلف الشرائح شغفهم.

واتخذت التظاهرة أيضا بعدا توعويا تحسيسيا للناشئة والاولياء، من خلال نشاط تحسيسي حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر من إنتاج نادي الأطفال ببرج العامري، فضلا عن حلقة نقاش حول دور المسرح في تعديل سلوك الطفل والناشئة، وكيفية توظيف الفنون المسرحية في التربية الوقائية بحضور عدد من الأولياء ومنشطي نوادي المسرح بالجهة.
  وانصب الاهتمام خلال هذه الحلقة التفاعلية التي جرى فيها أيضا تقديم كتاب "المسرح المدرسي: محاوره" للأستاذ يوسف مراد، على تأكيد دور الفن الرابع كوسيلة تربوية وفنية تساعد على غرس القيم الإيجابية من خلال التمثيل وتقليد الأدوار، وتعلم الطفل التعبير عن مشاعره وضبط انفعالاته، وتكسبه مهارات التواصل والعمل الجماعي واحترام الآخر.
وكان المشروع التنشيطي "خرّج المسرحي اللي فيك 3"   انطلق في يومه الأول بزيارة ميدانية إلى مدينة الثقافة، حيث تعرف الأطفال على مختلف فضاءاتها على غرار دار "الماريونات" ومسرح الأوبرا وذلك حرصا على مزج الاكتشاف والتعلّم والاسهام  في تعزيز علاقة المشاركين بالفعل الثقافي والفني .
