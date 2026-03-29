اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدون وإحالته على المجلس الجناحي بتونس
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدوّن يدير صفحة فايسبوكية معروفة، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بالاحتفاظ بالمعني لمدة 48 ساعة، قبل اتخاذ قرار الإيداع بالسجن.
وتتعلق التهم الموجهة إليه بـالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، إلى جانب استعمال أنظمة معلومات لنشر الإشاعات والأخبار الزائفة.
