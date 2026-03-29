Babnet   Latest update 13:39 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج الجولة 24 ومواجهات قوية في الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg>
Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 13:02
      
تُقام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام 3 و4 و5 أفريل 2026، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وسط منافسة محتدمة في أعلى الترتيب.

برنامج المباريات

الجمعة 3 أفريل

* مستقبل المرسى – الأولمبي الباجي (ملعب عبد العزيز الشتيوي)
* النادي البنزرتي – مستقبل سليمان (ملعب 15 أكتوبر ببنزرت)


السبت 4 أفريل

* شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري (ملعب الشاذلي زويتن)
* النجم الساحلي – الترجي الرياضي (الملعب الأولمبي بسوسة)
* الترجي الجرجيسي – الملعب التونسي (ملعب عبد السلام كازوز)

الأحد 5 أفريل

* النادي الإفريقي – مستقبل قابس (ملعب حمادي العقربي برادس)
* النادي الصفاقسي – الشبيبة القيروانية (ملعب الطيب المهيري)
* اتحاد بن قردان – نجم المتلوي (ملعب 7 مارس)

الترتيب قبل الجولة

1. الترجي الرياضي – 53 ن
2. النادي الإفريقي – 51 ن
3. النادي الصفاقسي – 45 ن
4. الملعب التونسي – 42 ن
5. الاتحاد المنستيري – 37 ن
6. النجم الساحلي – 34 ن

قمة الجولة في سوسة

تتجه الأنظار إلى مواجهة النجم الساحلي والترجي الرياضي، في مباراة تُعدّ الأبرز في هذه الجولة، حيث يسعى الترجي إلى تعزيز صدارته، فيما يطمح النجم إلى تقليص الفارق والاقتراب من كوكبة الطليعة.

كما يترقب المتابعون مواجهة النادي الإفريقي أمام مستقبل قابس، في ظل سعي فريق باب الجديد لمواصلة الضغط على المتصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326401

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-8
16°-9
16°-7
17°-7
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>