الرابطة الأولى: برنامج الجولة 24 ومواجهات قوية في الصدارة
تُقام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام 3 و4 و5 أفريل 2026، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وسط منافسة محتدمة في أعلى الترتيب.
برنامج المباريات
الجمعة 3 أفريل* مستقبل المرسى – الأولمبي الباجي (ملعب عبد العزيز الشتيوي)
* النادي البنزرتي – مستقبل سليمان (ملعب 15 أكتوبر ببنزرت)
السبت 4 أفريل* شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري (ملعب الشاذلي زويتن)
* النجم الساحلي – الترجي الرياضي (الملعب الأولمبي بسوسة)
* الترجي الجرجيسي – الملعب التونسي (ملعب عبد السلام كازوز)
الأحد 5 أفريل* النادي الإفريقي – مستقبل قابس (ملعب حمادي العقربي برادس)
* النادي الصفاقسي – الشبيبة القيروانية (ملعب الطيب المهيري)
* اتحاد بن قردان – نجم المتلوي (ملعب 7 مارس)
الترتيب قبل الجولة1. الترجي الرياضي – 53 ن
2. النادي الإفريقي – 51 ن
3. النادي الصفاقسي – 45 ن
4. الملعب التونسي – 42 ن
5. الاتحاد المنستيري – 37 ن
6. النجم الساحلي – 34 ن
قمة الجولة في سوسةتتجه الأنظار إلى مواجهة النجم الساحلي والترجي الرياضي، في مباراة تُعدّ الأبرز في هذه الجولة، حيث يسعى الترجي إلى تعزيز صدارته، فيما يطمح النجم إلى تقليص الفارق والاقتراب من كوكبة الطليعة.
كما يترقب المتابعون مواجهة النادي الإفريقي أمام مستقبل قابس، في ظل سعي فريق باب الجديد لمواصلة الضغط على المتصدر.
