Babnet   Latest update 13:39 Tunis

اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 10:27 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع بثينة بن يغلان ومدير عام سابق بوزارة المالية، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بـشبهات فساد مالي وإداري في قروض مسندة من الصندوق.

وتعود أطوار القضية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي، حين أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي بشأن شبهات تتعلق بإسناد قروض وتمويلات لفائدة مؤسسات خاصة في ظروف تحوم حولها شبهات تجاوزات.


وخلال شهر أكتوبر، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف بطاقات إيداع بالسجن في حق المعنيين، إلى جانب رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، الذي تم الإفراج عنه لاحقا مقابل ضمان مالي قدره 25 مليون دينار.


ويأتي قرار التمديد في الإيقاف التحفظي في سياق استكمال الأبحاث القضائية في هذا الملف، الذي يندرج ضمن قضايا الفساد المالي المعروضة على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326399

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-8
16°-9
16°-7
17°-7
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>