اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع بثينة بن يغلان ومدير عام سابق بوزارة المالية، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بـشبهات فساد مالي وإداري في قروض مسندة من الصندوق.
وتعود أطوار القضية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي، حين أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي بشأن شبهات تتعلق بإسناد قروض وتمويلات لفائدة مؤسسات خاصة في ظروف تحوم حولها شبهات تجاوزات.
وخلال شهر أكتوبر، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف بطاقات إيداع بالسجن في حق المعنيين، إلى جانب رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، الذي تم الإفراج عنه لاحقا مقابل ضمان مالي قدره 25 مليون دينار.
ويأتي قرار التمديد في الإيقاف التحفظي في سياق استكمال الأبحاث القضائية في هذا الملف، الذي يندرج ضمن قضايا الفساد المالي المعروضة على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وتعود أطوار القضية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي، حين أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي بشأن شبهات تتعلق بإسناد قروض وتمويلات لفائدة مؤسسات خاصة في ظروف تحوم حولها شبهات تجاوزات.
وخلال شهر أكتوبر، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف بطاقات إيداع بالسجن في حق المعنيين، إلى جانب رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، الذي تم الإفراج عنه لاحقا مقابل ضمان مالي قدره 25 مليون دينار.
ويأتي قرار التمديد في الإيقاف التحفظي في سياق استكمال الأبحاث القضائية في هذا الملف، الذي يندرج ضمن قضايا الفساد المالي المعروضة على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
