الترجي الرياضي يستضيف صان داونز يوم الاحد 12 افريل القادم في الثامنة ليلا

اعلن الترجي الرياضي اليوم الاحد ان مباراة ذهاب نصف نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا التي ستجمعه بصان داونز الجنوب افريقي ستدور يوم الاحد 12 افريل 2026 بداية من الساعة الثامنة ليلا (س20) بملعب حمادي العقربي برادس.

ومن جهة اخرى اوضح الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان مباراة الاياب ستدور يوم السبت 18 افريل القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) ببريتوريا.