المهدية: هيئة الانتخابات تنظم يوما إعلاميا استعدادا للتصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، يوما إعلاميا بنادي الشباب في عمادة الشرف بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، في إطار الاستعداد للتصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان، المزمع تنظيمها يوم 28 ديسمبر 2025، وذلك باشراف عضوي مجلس الهيئة أيمن بوغطاس ومحمود الواعر.



وقدم عضوا مجلس الهيئة، بسطة حول القوانين التي تنظم عملية سحب الوكالة بعمادة الشرف ومختلف مراحلها، مؤكدين أنه بقطع النظر عن النتائج، فإن العملية "تعد آلية ديمقراطية كفلها الدستور ولا تفسد العلاقات الإجتماعية والانسانية".



وذكّرا في ذات الإطار، بأن الدائرة الانتخابية عمادة القواسم الغربية بشربان من ولاية المهدية، كانت شهدت يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، أول عملية تصويت على سحب الوكالة، معربا عن قناعته بأن عملية التصويت المنتظرة "ستسير بدورها بكل شفافية على غرار الأولى".من جهته، أوضح مدير الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية نعيم الحاج مسعود، أن عمليات تحيين سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية المعنية، انطلق منذ 10 نوفمبر الجاري ليتواصل إلى غاية يوم 23 ديسمبر المقبل، مضيفا أنه تم تركيز مكتبين قارين للتحيين بمقر الهيئة الفرعية وبالمدرسة الابتدائية "خير الدين" بعمادة الشرف، إلى جانب الاتصال المباشر من قبل الأعوان المكلفين بالتحيين.وأفاد بأن حملة التصويت على سحب الثقة، تنطلق يوم 6 ديسمبر المقبل لتتواصل إلى غاية يوم 23 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن النتائج ستعتمد آلية 50 زائد 1، وأنه سيتم تثبيت العضو المعني بسحب الوكالة في مكانه إذا ما كان التصويت بـ"لا" هو الأرجح، وأن القانون الانتخابي يمنع إعادة تقديم عريضة لسحب الوكالة منه مرة ثانية.وينص القانون الانتخابي، أنه في حال أقرت النتائج سحب الوكالة من العضو المعني، فإنه على هيئة الانتخابات تنظيم انتخابات جزئية لاختيار عضو يخلفه من نفس المنطقة وعن المجلس المحلي المعني.