الرابطة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الاولى والترتيب

أسفرت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن النتائج التالية:



المجموعة الأولى





* جمعية مقرين – نادي حمام الأنف: 0-1 (ملعب حمودة الحداد بمقرين)



* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة: 0-1 (ملعب عزيز جاب الله)

* هلال مساكن – اتحاد بوسالم: 3-0 (ملعب مساكن البلدي)

* هلال الشابة – مكارم المهدية: 1-1 (الملعب البلدي بالشابة)

* اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة: 3-0 (ملعب نجيب الخطاب)



مباريات الأحد 16 نوفمبر 2025:



* سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة (ملعب 2 مارس بصفاقس)

* كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس (الملعب البلدي بعقارب)



الترتيب بعد الجولة التاسعة (المجموعة الأولى):



| الفريق | النقاط | المباريات |

| ----------------------------- | ------ | --------- |

| نادي حمام الأنف | 22 | 9 |

| اتحاد تطاوين | 20 | 9 |

| أمل حمام سوسة | 17 | 9 |

| هلال مساكن | 16 | 9 |

| بعث بوحجلة | 14 | 8 |

| سبورتينغ بن عروس | 13 | 8 |

| مكارم المهدية | 12 | 9 |

| هلال الشابة | 11 | 9 |

| جمعية مقرين | 10 | 9 |

| محيط قرقنة | 7 | 9 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 6 | 8 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 9 |

| كوكب عقارب | 5 | 8 |

| اتحاد بوسالم | 5 | 9 |



المجموعة الثانية

* تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين: 1-0 (ملعب ساقية الداير)



مباريات الأحد 16 نوفمبر 2025:



* جمعية أريانة – النادي القربي (ملعب فرحات حشاد باريانة)

* جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد (ملعب المرداسي الاصطناعي)

* اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة (ملعب قصور الساف)

* نسر جلمة – القلعة الرياضية (ملعب جلمة الاصطناعي)

* الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين (ملعب قابس المعشب)

* هلال الرديف – قوافل قفصة (الملعب البلدي بالرديف)



الترتيب بعد الجولة التاسعة (المجموعة الثانية):



| الفريق | النقاط | المباريات |

| ------------------ | ------ | --------- |

| تقدم ساقية الداير | 18 | 9 |

| الملعب القابسي | 15 | 8 |

| القلعة الرياضية | 14 | 8 |

| مستقبل القصرين | 14 | 9 |

| اتحاد قصور الساف | 12 | 8 |

| قوافل قفصة | 12 | 8 |

| جندوبة الرياضية | 12 | 8 |

| جمعية أريانة | 11 | 8 |

| أمل بوشمة | 10 | 8 |

| هلال الرديف | 9 | 8 |

| سبورتينغ المكنين | 8 | 8 |

| النادي القربي | 8 | 8 |

| نسر جلمة | 3 | 8 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 3 | 8 |

