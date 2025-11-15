الرابطة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الاولى والترتيب
أسفرت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن النتائج التالية:
المجموعة الأولى
* جمعية مقرين – نادي حمام الأنف: 0-1 (ملعب حمودة الحداد بمقرين)
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة: 0-1 (ملعب عزيز جاب الله)
* هلال مساكن – اتحاد بوسالم: 3-0 (ملعب مساكن البلدي)
* هلال الشابة – مكارم المهدية: 1-1 (الملعب البلدي بالشابة)
* اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة: 3-0 (ملعب نجيب الخطاب)
مباريات الأحد 16 نوفمبر 2025:
* سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة (ملعب 2 مارس بصفاقس)
* كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس (الملعب البلدي بعقارب)
الترتيب بعد الجولة التاسعة (المجموعة الأولى):
| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------------------- | ------ | --------- |
| نادي حمام الأنف | 22 | 9 |
| اتحاد تطاوين | 20 | 9 |
| أمل حمام سوسة | 17 | 9 |
| هلال مساكن | 16 | 9 |
| بعث بوحجلة | 14 | 8 |
| سبورتينغ بن عروس | 13 | 8 |
| مكارم المهدية | 12 | 9 |
| هلال الشابة | 11 | 9 |
| جمعية مقرين | 10 | 9 |
| محيط قرقنة | 7 | 9 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 6 | 8 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 9 |
| كوكب عقارب | 5 | 8 |
| اتحاد بوسالم | 5 | 9 |
المجموعة الثانية* تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين: 1-0 (ملعب ساقية الداير)
مباريات الأحد 16 نوفمبر 2025:
* جمعية أريانة – النادي القربي (ملعب فرحات حشاد باريانة)
* جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد (ملعب المرداسي الاصطناعي)
* اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة (ملعب قصور الساف)
* نسر جلمة – القلعة الرياضية (ملعب جلمة الاصطناعي)
* الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين (ملعب قابس المعشب)
* هلال الرديف – قوافل قفصة (الملعب البلدي بالرديف)
الترتيب بعد الجولة التاسعة (المجموعة الثانية):
| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| تقدم ساقية الداير | 18 | 9 |
| الملعب القابسي | 15 | 8 |
| القلعة الرياضية | 14 | 8 |
| مستقبل القصرين | 14 | 9 |
| اتحاد قصور الساف | 12 | 8 |
| قوافل قفصة | 12 | 8 |
| جندوبة الرياضية | 12 | 8 |
| جمعية أريانة | 11 | 8 |
| أمل بوشمة | 10 | 8 |
| هلال الرديف | 9 | 8 |
| سبورتينغ المكنين | 8 | 8 |
| النادي القربي | 8 | 8 |
| نسر جلمة | 3 | 8 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 3 | 8 |
