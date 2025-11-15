Babnet   Latest update 17:04 Tunis

الرابطة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الاولى والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 16:58 قراءة: 2 د, 16 ث
      
أسفرت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى


* جمعية مقرين – نادي حمام الأنف: 0-1 (ملعب حمودة الحداد بمقرين)

* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة: 0-1 (ملعب عزيز جاب الله)
* هلال مساكن – اتحاد بوسالم: 3-0 (ملعب مساكن البلدي)
* هلال الشابة – مكارم المهدية: 1-1 (الملعب البلدي بالشابة)
* اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة: 3-0 (ملعب نجيب الخطاب)

مباريات الأحد 16 نوفمبر 2025:

* سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة (ملعب 2 مارس بصفاقس)
* كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس (الملعب البلدي بعقارب)

الترتيب بعد الجولة التاسعة (المجموعة الأولى):

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------------------- | ------ | --------- |
| نادي حمام الأنف | 22 | 9 |
| اتحاد تطاوين | 20 | 9 |
| أمل حمام سوسة | 17 | 9 |
| هلال مساكن | 16 | 9 |
| بعث بوحجلة | 14 | 8 |
| سبورتينغ بن عروس | 13 | 8 |
| مكارم المهدية | 12 | 9 |
| هلال الشابة | 11 | 9 |
| جمعية مقرين | 10 | 9 |
| محيط قرقنة | 7 | 9 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 6 | 8 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 9 |
| كوكب عقارب | 5 | 8 |
| اتحاد بوسالم | 5 | 9 |

المجموعة الثانية

* تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين: 1-0 (ملعب ساقية الداير)

مباريات الأحد 16 نوفمبر 2025:

* جمعية أريانة – النادي القربي (ملعب فرحات حشاد باريانة)
* جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد (ملعب المرداسي الاصطناعي)
* اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة (ملعب قصور الساف)
* نسر جلمة – القلعة الرياضية (ملعب جلمة الاصطناعي)
* الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين (ملعب قابس المعشب)
* هلال الرديف – قوافل قفصة (الملعب البلدي بالرديف)

الترتيب بعد الجولة التاسعة (المجموعة الثانية):

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| تقدم ساقية الداير | 18 | 9 |
| الملعب القابسي | 15 | 8 |
| القلعة الرياضية | 14 | 8 |
| مستقبل القصرين | 14 | 9 |
| اتحاد قصور الساف | 12 | 8 |
| قوافل قفصة | 12 | 8 |
| جندوبة الرياضية | 12 | 8 |
| جمعية أريانة | 11 | 8 |
| أمل بوشمة | 10 | 8 |
| هلال الرديف | 9 | 8 |
| سبورتينغ المكنين | 8 | 8 |
| النادي القربي | 8 | 8 |
| نسر جلمة | 3 | 8 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 3 | 8 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318537


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:50
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
30°-16
23°-17
21°-15
19°-12
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*