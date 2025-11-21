مكسيكية تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" 2025

توجت المكسيكية فاتيما بوش فرنانديز، 25 عاما، بلقب "ملكة جمال الكون 2025" خلال حفل أقيم في تايلاند، وسط أجواء شابها الجدل، بينما حلت التايلاندية فينا بافينا سينغ في المركز الثاني.



وشهدت المسابقة، التي توصف بأنها "كأس السوبر" في عالم مسابقات الجمال، مشاركة 120 متسابقة. وجاءت التايلاندية برافينار سينغ في مركز الوصيفة الأولى، بينما دخلت كل من فنزويلا والفلبين وساحل العاج قائمة المتأهلات إلى المراكز الخمسة الأولى.



Esto es por y para ustedes, M XICO #MissUniverse



VIVA M XICO pic.twitter.com/cYXLce7bpn — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025

#MissUniverse2025

La mexicana F tima Bosch se corona como Miss Universo 2025 en Tailandia, llevando la corona para México y su estado natal, Tabasco. La candidata sonr e y da su primera vuelta como nueva reina mundial.

Redes # ltimaHora pic.twitter.com/H1lJ31zOfz — Primera L nea Mx (@esprimeralinea) November 21, 2025

وتميزت هذه الدورة بتأهل نادين أيوب كأول ممثلة للشعب الفلسطيني في المسابقة، حيث وصلت إلى قائمة أفضل 30 متسابقة.ولم تخل المسابقة من المواقف المثيرة، حيث تعرضت المتسابقة من جامايكا، غابرييل هنري، لسقوط خلال جولة فستان السهرة، تم نقلها على إثره إلى المستشفى حيث تبين أنها لم تعان من أي كسور.وقد أثارت المسابقة سلسلة من الفضائح، بدأت عندما وبخ مدير المسابقة التايلاندي، نافات إيتساراغريسل، المتسابقة المكسيكية علنا خلال بث مباشر بسبب عدم نشرها محتوى ترويجيا كافيا، مما دفع المتسابقات للانسحاب تضامنا معها.وتصاعد الجدل عندما أقدمت ملكة جمال الكون السابقة أليسيا ماشادو، على تقديم إيماءات وتعليقات عنصرية خلال مناقشة الحادث.ووصلت حدة الجدل ذروته عندما استقال حكمان من لجنة التحكيم قبل أيام من تتويج الفائزة، حيث اتهم أحدهما، الملحن عمر حرفوش، المسابقة بأنها "مزورة" بسبب وجود "لجنة تحكيم سرية"، بينما نفت المنظمة هذه المزاعم مؤكدة على شفافية العملية.يذكر أن مسابقة العام المقبل من المقرر أن تقام في بورتوريكو.