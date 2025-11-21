Babnet   Latest update 07:58 Tunis

مكسيكية تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920008a987355.06697890_qnghomjfeilpk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025
      
توجت المكسيكية فاتيما بوش فرنانديز، 25 عاما، بلقب "ملكة جمال الكون 2025" خلال حفل أقيم في تايلاند، وسط أجواء شابها الجدل، بينما حلت التايلاندية فينا بافينا سينغ في المركز الثاني.

وشهدت المسابقة، التي توصف بأنها "كأس السوبر" في عالم مسابقات الجمال، مشاركة 120 متسابقة. وجاءت التايلاندية برافينار سينغ في مركز الوصيفة الأولى، بينما دخلت كل من فنزويلا والفلبين وساحل العاج قائمة المتأهلات إلى المراكز الخمسة الأولى.




وتميزت هذه الدورة بتأهل نادين أيوب كأول ممثلة للشعب الفلسطيني في المسابقة، حيث وصلت إلى قائمة أفضل 30 متسابقة.

ولم تخل المسابقة من المواقف المثيرة، حيث تعرضت المتسابقة من جامايكا، غابرييل هنري، لسقوط خلال جولة فستان السهرة، تم نقلها على إثره إلى المستشفى حيث تبين أنها لم تعان من أي كسور.


وقد أثارت المسابقة سلسلة من الفضائح، بدأت عندما وبخ مدير المسابقة التايلاندي، نافات إيتساراغريسل، المتسابقة المكسيكية علنا خلال بث مباشر بسبب عدم نشرها محتوى ترويجيا كافيا، مما دفع المتسابقات للانسحاب تضامنا معها.

وتصاعد الجدل عندما أقدمت ملكة جمال الكون السابقة أليسيا ماشادو، على تقديم إيماءات وتعليقات عنصرية خلال مناقشة الحادث.


ووصلت حدة الجدل ذروته عندما استقال حكمان من لجنة التحكيم قبل أيام من تتويج الفائزة، حيث اتهم أحدهما، الملحن عمر حرفوش، المسابقة بأنها "مزورة" بسبب وجود "لجنة تحكيم سرية"، بينما نفت المنظمة هذه المزاعم مؤكدة على شفافية العملية.

يذكر أن مسابقة العام المقبل من المقرر أن تقام في بورتوريكو.


