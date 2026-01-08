Babnet   Latest update 09:25 Tunis

محلّ 30 منشور تفتيش: سقوط «تيميتي» أخطر مروّج «ليريكا» في سيدي حسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 09:14
      
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من الإطاحة بمنحرف خطير معروف بكنية «تيميتي»، يُعدّ من أخطر مروّجي مادة «ليريكا» بالجهة.

وأظهرت الأبحاث أنّ المعنيّ محلّ أكثر من 30 منشور تفتيش صادرة في قضايا متعدّدة، تتعلّق أساسًا بترويج المخدرات والسلب باستعمال أسلحة بيضاء وتكوين وفاق إجرامي.


وبحسب المعطيات المتوفّرة، تُعدّ مادة «ليريكا» من أخطر المواد المخدّرة لما تسبّبه من آثار مدمّرة على السلوك، من بينها العنف الشديد وفقدان السيطرة.


وقد أُذِن بالاحتفاظ بالمتهم على ذمّة الأبحاث، وذلك بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
