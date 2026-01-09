Babnet   Latest update 07:04 Tunis

إيران.. انقطاع متواصل للإنترنت منذ أكثر من 12 ساعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696096016b6f98.73125860_nlhfmgqkipjoe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 06:04
      
وكالات - أفادت مجموعة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت بأن خدمة الإنترنت منقطعة عن جميع أنحاء إيران منذ أمس الخميس وسط تواصل الاحتجاجات على المصاعب الاقتصادية في أنحاء البلاد.

وقالت المجموعة المتخصصة في مراقبة الشبكات، إن بياناتها المباشرة أظهرت أن إيران أصبحت "في خضم انقطاع وطني شامل للإنترنت، ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من إجراءات الرقابة الرقمية المتصاعدة التي استهدفت الاحتجاجات في أنحاء البلاد، ويعيق حق الجمهور في التواصل في لحظة حرجة".


وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن محاولات الاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة من دبي إلى إيران لم تنجح.


وقال مصدر لشبكة "سي بي إس نيوز" إن هناك "حشودا ضخمة في أنحاء طهران. أمر غير مسبوق"، مؤكدا أن الإنترنت كان مقطوعا عن معظم سكان المدينة.

وأضاف أن بعض الأشخاص، ممن يملكون حسابات أعمال أكثر قوة وموثوقية، لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الإنترنت. وبعد وقت قصير، أصبح هذا المصدر غير قابل للتواصل، ما يشير إلى أن نطاق الانقطاع اتسع بشكل أكبر.

وجاءت أعطال الشبكة مع بدء الإيرانيين في ترديد هتافات من نوافذ منازلهم ضد النظام، عقب دعوة وجهها رضا بهلوي، ولي العهد الإيراني السابق المنفي ونجل الشاه السابق المدعوم من الولايات المتحدة، لحث الناس على إسماع أصواتهم عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وحتى الآن، أسفرت الاضطرابات عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا، بينهم أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن، واعتقال أكثر من 2260 آخرين، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.
