عدنان الشواشي يكشف تفاصيل “البدعة التلفزية” ما بعد الثورة... ويثير موجة تضامن واسعة

كشف الفنان عدنان الشواشي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فايسبوك عن حادثة وصفها بأنها من أغرب ما عاشه بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأوضح أنه تلقى، بعد فترة قصيرة من تلك الأحداث، مكالمة هاتفية تدعوه للمشاركة في برنامج تلفزي مباشر يُطلب فيه من الفنانين الذين حصلوا على أوسمة في عهد بن علي إلقاء تلك الأوسمة في النار تعبيرا عن دعمهم لثورة الياسمين.



تفاصيل الحادثة كما رواها الشواشي



احترام لضحايا النظام… ورفض للمتاجرة الرمزية



تفاعل كبير وتعليقات مساندة



موجة تعاطف مع فنان “بقي وفيّا لفنه”



وأشار الشواشي إلى أنّ مضمون الدعوة أثار غضبه وامتعاضه، معتبرا أن الفكرة تقوم على “طقوس غريبة” يراد به ـ وفق أصحابها ـ “تنظيف” سجل الفنانين من إرث النظام السابق.وسخر الفنان من هذه المبادرة واصفًا إياها بـ“الفكرة السخيفة الساذجة”، متسائلا بسخرية:“هكذا… نرمي أوسمتنا وصور تتويجاتنا في النار لنغسل ضمائرنا وتاريخنا؟”.وفي تدوينته، أعرب الشواشي عن رفضه المشاركة في هذا المشهد الذي “لا يرقى إلى مستوى احترام الذات ولا تاريخ الفن”، معتبرا أن منطق التطهير عبر الحرق يذكّر بممارسات “القرون الوسطى” حين كان يُلقى بمن يُتهم بالسحر في النار.وبيّن أنه اقترح ـ على سبيل التهكم ـ إشراك الرياضيين أيضا وإحضار كؤوسهم وميدالياتهم لتكتمل “المحرقة الجماعية”، حتى “يصبح اللهيب أكبر والاعتراف بالذنب أشمل”، حسب تعبيره.وأكد الفنان أنه تردّد قبل نشر شهادته، احتراما للعائلات التي تضررت من النظام السابق، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يكن من أصحاب الشجاعة الذين جاهروا بكلمة الحق في تلك الفترة، قائلا:“لم تكن لي شجاعة المناضلين… لكن لم أكن منافقا”.وأضاف أنه لا يمانع التخلي عن وسامه إن كان ذلك يشفي غليل من تضرروا فعلا، “لكن ليس في برنامج تلفزي بحثا عن الـBuzz”.أثارت تدوينة الشواشي موجة واسعة من التفاعل والتعليقات التي عبر أصحابها عن احترامهم للفنان ودعمهم لموقفه. ومن أبرز ما جاء فيها:وتنوّعت الآراء بين من اعتبر الشواشي نموذجا للفنان الصادق، ومن رأى أن المبادرة التي تحدث عنها ليست سوى عملية “نسف للماضي” تحت غطاء الثورة، فيما دعا آخرون إلى قراءة الأحداث بعيون أكثر اتزانا.تدوينة عدنان الشواشي لم تثر الجدل فقط؛ بل أعادت أيضا تسليط الضوء على مسيرة فنان تُجمع أغلب التعليقات على أنه صاحب مبدأ وذوق رفيع، وأنه لم ينخرط يوما في المزايدات أو الاصطفافات، وبقي وفيّا لفنه وقيمه.وقد اختتم العديد من المتابعين تعليقاتهم برسائل تقدير، من بينها: