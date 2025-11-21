في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية: انتقادات لضعف أداء القطاع الثقافي وتأخر البرامج والمشاريع

تواصلت إلى ساعة الصباح الأولى من هذا اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، في باردو، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.



أولويات القطاع الثقافي وضعف الميزانية



حماية التراث وتثمين المواقع الأثرية



دعم اللامركزية الثقافية والتظاهرات في الجهات



تردي البنية التحتية ونقص الموارد البشرية



وضعية قاعات السينما وتشريعات القطاع



قطاع الكتاب وتأخر القوانين



المشاريع الثقافية والشفافية



الثقافة كركيزة للأمن القومي



الاستثمار في الثقافة رافعة للتنمية



وتركّز النقاش في مداخلات أعضاء المجلسين على أولويات القطاع الثقافي وتحدياته في ظل ميزانية وُصفت بأنها غير كافية لتلبية حاجيات المؤسسات الثقافية في مختلف الجهات. وأشار النواب إلى ضعف الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية مقارنة بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، مطالبين بالترفيع في ميزانيتها حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الاستراتيجية في مجالات التثمين الثقافي وحماية التراث ودعم الإبداع.وشدد عدد من النواب على ضرورة العناية بالمعالم والمواقع الأثرية وصيانتها وحمايتها من الإهمال والاعتداءات، معتبرين أن التراث المادي وغير المادي يمثل ثروة وطنية يجب تثمينها واستثمارها، خاصة في الترويج للسياحة الثقافية التي وصفوها بالرافد الواعد للاقتصاد الوطني.وطالب نواب آخرون بالترفيع في الاعتمادات المخصصة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في الجهات، داعين إلى دعم اللامركزية الثقافية وتمكين المؤسسات الجهوية والمحلية من موارد تتيح لها تنظيم فعاليات ذات جودة وتنافسية، بما يعزز حق المواطنين في النفاذ إلى الثقافة.وفي سياق متصل، لفت عدد من النواب إلى تردي البنية التحتية لعدد من دور الثقافة، مشيرين إلى الحاجة الملحة لبرامج ترميم وصيانة عاجلة. كما أكدوا نقص الموارد البشرية في عدد من المؤسسات الثقافية، وحثّوا الوزارة على تغطية الشغورات عبر فتح باب الانتدابات وتسوية وضعية المتعاقدين.وتوقف النواب عند إغلاق العديد من قاعات السينما في السنوات الأخيرة، معتبرين أن دعم هذا الصنف من الفضاءات ضروري لإحياء الحياة الثقافية وتوفير منصة للإبداع السينمائي المحلي. وتساؤلوا عن أسباب عدم تقدم مشروع قانون الصناعة السينمائية وعدم عرضه على المجلس إلى حد الآن.ولم يغِب ملف الكتاب عن النقاش، حيث لفت النواب إلى التهميش الذي يعانيه القطاع، داعين إلى دعم الناشرين والكتّاب وتحسين سياسات التوزيع والتشجيع على القراءة. كما انتقدوا تعطل إصدار قانون الفنان والمهن الفنية رغم المصادقة عليه صلب اللجنة المختصة.وأشار عدد من النواب إلى تعطل إنجاز مشاريع ثقافية مبرمجة منذ سنوات، داعين إلى استكمال الأشغال وتمكين المواطنين من خدماتها. كما شددوا على ضرورة مكافحة الفساد داخل بعض المؤسسات والبرامج الثقافية وتعزيز الشفافية ومراقبة حسن توظيف الاعتمادات.وأكدت مداخلات عدة أن الثقافة ليست مجرد عروض فلكلورية أو ترفيهية، بل أداة لتعزيز الفكر المعرفي والوعي المجتمعي. ودعا نواب إلى اعتبار الثقافة جزءا من الأمن القومي ووزارة الثقافة "وزارة سيادة" بالنظر إلى دورها في حماية الهوية الوطنية والتصدي للأفكار المتطرفة.كما شدد المتدخلون على أهمية توظيف القطاع الثقافي في دعم السياحة والتعريف بتنوع المخزون الحضاري التونسي، مؤكدين أن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.