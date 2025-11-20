مقاضاة برهان بسيس ومراد الزغيد ومتهم ثالث من أجل جريمة غسل أموال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663fce85dc0352.71247423_nlfmhojkqpieg.jpg width=100 align=left border=0>

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، في قضية برهان بسيس ومراد الزغيدي بحالة ايقاف ومتهم ثالث بحالة سراح اضافة الى ثلاث شركات على ملك المذكورين بموجب احالتهم تبعا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.



ووفق مصدر قضائي تتم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسل الاموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30 بالمائة وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم دفع مبالغ الاداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات والمستوجبة لفائدة الخزينة وعدم اصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة.









وقد باشرت الابحاث في الموضوع الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي بناء على تقرير ختم اعمال لجنة التحاليل المالية بخصوص عمليات مالية مسترابة ومشبوهة على غرار ايداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر قبل أن يتم فتح بحث تحقيقي انتهى باحالتهم من قبل دائرة الاتهام على انظار الدائرة الجنائية.