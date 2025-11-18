Babnet   Latest update 13:31 Tunis

نقابة الصحفيين تدعو إلى المشاركة المكثفة في التحرك الوطني المقرر تنظيمه بالعاصمة والجهات بعد غد الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b767011c3f63.62565840_enjokpghqlimf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 12:22
      
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني إلى المشاركة المكثفة في التحرك الوطني بالعاصمة والجهات المقرر تنظيمه بعد غد الخميس الموافق ل 20 نوفمبر الجاري
واكدت النقابة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالمشاركة في التحرك الوطني بساحة الحكومة بالقصبة ، الذي يأتي تأكيدا على وحدة الصف الصحفي ودفاعا عن حرية الصحفيين وكرامتهم.


وأبرزت أهمية التزام الصحفيات والصحفيين بالجهات بالمشاركة في التحركات الجهوية أمام مقرات الولايات وذلك بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا و حمل الشارة الحمراء أثناء التحركات وفي مواقع العمل طوال يوم 20 نوفمبر الجاري

وتطالب نقابة الصحفيين من خلال هذا التحرك ، بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم/لسنة 2025، و التجديد الفوري لتراخيص عمل قطاع الصحافة الدولية في تونس وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية التي تواجههم.

كما طالبت بالتنفيذ الفوري لتنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري وإنهاء حالة تعطيل الصحفيين المستقلين من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.
و تدعو نقابة الصحفيين أيضا من خلال هذا التحرك، إلى الإفراج عن الصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي ومواقفهم وآرائهم وإيقاف التتبعات والمحاكمات خارج إطار المرسوم 115 الى جانب الرفع الفوري لقرار تعليق نشاط موقعي “نواة” و"انكفاضا".


