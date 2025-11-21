Babnet   Latest update 09:21 Tunis

سناقرية: المساكني «إضافة للترجي حتى لو لعب بفوطة»

Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 08:34
      
أكّد المحلّل الرياضي العربي سناقرية، خلال افتتاح الترجي الستور، أنّ اللاعب يوسف المساكني يمثّل «إضافة حقيقية للفريق حتى لو لعب بفوطة»، وفق تعبيره.

وأضاف سناقرية أنّ المساكني قادر على تقديم مردود أكبر في حال تحسين جاهزيته البدنية، قائلا إنّ «المساكني لو يتحسّن قليلاً بدنيّا يمكنه أن يفعل الكثير في البطولة الإفريقية».



وأشار المتحدّث إلى أنّ الترجي «فريق وَلّاد ودائم الإنجازات»، مؤكّداً أنّ النادي يواصل التموقع ضمن كبار القارة بفضل استقراره وقدرته على صناعة نجوم جدد باستمرار.

وعاد يوسف المساكني إلى صفوف فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتدّ لموسم ونصف.
وكان المساكني قد تقمّص ألوان الترجي بين 2008 و2013 قبل أن ينتقل إلى الدحيل القطري.
وخاض النجم الدولي التونسي تجربة مع نادي أوبين البلجيكي على سبيل الإعارة قبل العودة إلى دوري نجوم قطر من بوابة العربي.


