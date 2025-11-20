Babnet   Latest update 21:03 Tunis

"الحلم أصبح حقيقة".. رئيس الوزراء المصري يعلق على دخول مصر "العصر النووي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f6e2cc12861.64024022_jegnlhqfmokpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 20:36 قراءة: 1 د, 13 ث
      
وكالات - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر تمكنت من تحقيق "الحلم النووي" أخيرا بعدما شهدت محطة الضبعة النووية أمس تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن هذه الخطوة تحول الحلم إلى حقيقة، ومثلت "فرحة وفخراً لكل المصريين مع قرب تحقيق الحلم النووي".



وتابع: "في جيلنا كنا ندرس في المدارس أن هناك حلما بدخول مصر العصر النووي وامتلاك مصر طاقة نووية سلمية، وهذا الحلم تحقق الحمد لله على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأوضح أن تركيب وعاء ضغط المفاعل هو بمثابة بدء العد التنازلي لقرب الانتهاء من المشروع "العملاق"، مشيرا إلى أن من المقرر دخول المفاعلات الـ4 بالمحطة الخدمة في عام 2029.

وأكد مدبولي، أن إنتاج المحطة 4800 ميجا من الطاقة هو "رقم قوي للغاية ومهم في معادلة الطاقة في مصر"، لأنه سيوفر كميات هائلة من الغاز والمشتقات البترولية المطلوبة لتوليد الطاقة الكهربية، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى توفير 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويا جراء تشغيل هذه المحطة التي ستوفر طاقة آمنة.

وأشار إلى تحقيق مصر "طفرة كبيرة للغاية بهذا المشروع الذي سيظل في الخدمة لمدة 60 عاما".

وشارك الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية، الذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام.

ووفقا لوزير الكهرباء المصري محمود عصمت، من المقرر أن تدخل هذه الوحدة إلى الخدمة في 2027، بينما تدخل المحطة بمفاعلاتها الأربعة للخدمة في 2029.


كل الأخبار...

