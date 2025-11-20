بن عروس: ندوة علمية حول مستجدات التوعية والوقاية والتكفّل بمرض السكري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f6cefea82e6.67334652_nlqgopjfmehik.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، في اطار احياء اليوم العالمي للسكري، مساء اليوم الخميس، ندوة طبية، بالقاعة الكبرى لبلدية رادس، حضرها أطباء ومختصون وممثلون عن عدد من المخابر والمراكز الصحية، وتناولت آخر المستجدات المتعلقة بالتوعية والوقاية والتكفل بمرض السكري.



وبيّن المدير الجهوي للصحة بالجهة، فرحات زهمول، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية والأيام الصحية المفتوحة والتظاهرات الصحية المختلفة التي دأبت الإدارة الجهوية على تنظيمها بمناسبة إحياء هذا اليوم، وذلك لمزيد تعميق الوعي بأهمية التقصي المبكر لهذا المرض، وكذلك من أجل شرح وبسط مختلف الآليات والبرامج الوطنية، والجهود الطبية التي تقوم بها الهياكل الصحية للتصدي والتقليل من نسبة الإصابة به.





وقدم الدكتور قيس قزمير منسق البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم معطيات محيّنة حول مرض السكري على المستويين الدولي والوطني ليبين ان اخر الاحصائيات تشير الى إصابة 589 مليون شخص حول العالم بهذا المرض، وترتفع معدلات انتشاره في الشرق الأوسط وافريقيا لتصل الى 17.6 بالمائة من مجموع الإصابات المسجّلة.



كما تشير المعطيات المقدّمة الى أن 4 من بين 10 أشخاص يجهلون اصابتهم بهذا المرض الذي يتسبب في وفاة 3.4 مليون شخص سنويا، وتعود الإصابة به الى عوامل وراثية، وأخرى متعلقة بالتهرم السكاني وارتفاع امل الحياة، والى التغيرات المرتبطة بنمط الحياة والتغذأية.

وعرض الدكتور قزمير برز محاور البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي تركز على الجانب الوقائي، وعلى أهمية المتابعة الصحية والتقصي من خلال تنظيم قوافل متنقلة، وأيام صحية مجانية، وتظاهرات تحسيسية وتوعوية، وتعزيز قدرات الخط الأول من خلال التكوين والتاطير، والاحاطة بمراكز الصحة الأساسية وغيرها من المراكز المختصة، والتأكيد على دورية المتابعة الطبية والتوجيه.

من جهته، بيّن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، محمد علي قربع، أن المجهود الجهوي للوقاية والتصدي لهذا المرض يشمل تنظيم أيام صحية للتقصي المبكر، وتنظيم قوافل صحية موجهة للعاملين في الوسط المهني، وفي الفضائين المدرسي والجامعي، الى جانب الفضاءات الاستشفائية.

وأضاف أنّ مختلف المراكز الصحية بولاية بن عروس قامت بفحص 15181 من المرضى المصابين بأمراض مزمنة حوالي 9000 منهم من النساء والبقية من الذكور.

كما تضمنت الندوة مداخلة علمية حول اليات العلاج المتبعة لمختلف انواع الاصابات بمرض السكري قدمتها الاستاذة المبرزة بمعهد التغذية ريم بن عثمان. وقدم الدكتور قيس قزمير منسق البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم معطيات محيّنة حول مرض السكري على المستويين الدولي والوطني ليبين ان اخر الاحصائيات تشير الى إصابة 589 مليون شخص حول العالم بهذا المرض، وترتفع معدلات انتشاره في الشرق الأوسط وافريقيا لتصل الى 17.6 بالمائة من مجموع الإصابات المسجّلة.كما تشير المعطيات المقدّمة الى أن 4 من بين 10 أشخاص يجهلون اصابتهم بهذا المرض الذي يتسبب في وفاة 3.4 مليون شخص سنويا، وتعود الإصابة به الى عوامل وراثية، وأخرى متعلقة بالتهرم السكاني وارتفاع امل الحياة، والى التغيرات المرتبطة بنمط الحياة والتغذأية.وعرض الدكتور قزمير برز محاور البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي تركز على الجانب الوقائي، وعلى أهمية المتابعة الصحية والتقصي من خلال تنظيم قوافل متنقلة، وأيام صحية مجانية، وتظاهرات تحسيسية وتوعوية، وتعزيز قدرات الخط الأول من خلال التكوين والتاطير، والاحاطة بمراكز الصحة الأساسية وغيرها من المراكز المختصة، والتأكيد على دورية المتابعة الطبية والتوجيه.من جهته، بيّن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، محمد علي قربع، أن المجهود الجهوي للوقاية والتصدي لهذا المرض يشمل تنظيم أيام صحية للتقصي المبكر، وتنظيم قوافل صحية موجهة للعاملين في الوسط المهني، وفي الفضائين المدرسي والجامعي، الى جانب الفضاءات الاستشفائية.وأضاف أنّ مختلف المراكز الصحية بولاية بن عروس قامت بفحص 15181 من المرضى المصابين بأمراض مزمنة حوالي 9000 منهم من النساء والبقية من الذكور.كما تضمنت الندوة مداخلة علمية حول اليات العلاج المتبعة لمختلف انواع الاصابات بمرض السكري قدمتها الاستاذة المبرزة بمعهد التغذية ريم بن عثمان.