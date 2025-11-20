Babnet   Latest update 22:39 Tunis

ترامب يدعو لاعتقال وإعدام أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس ويصفهم بـ"الخونة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f8851ea2cd3.53519074_jfgilmnqohpek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 22:39 قراءة: 1 د, 13 ث
      
وكالات - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة صريحة لاعتقال وإعدام أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين حثوا أفراد الجيش ومسؤولي الاستخبارات على عدم الامتثال للأوامر "غير القانونية".

ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يسمى سلوكا تحريضيا على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقا في الجيش أو مجتمع الاستخبارات.



وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء - لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يضرب المثل بهم"، متسائلا في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟" كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، معقبا: "يعاقَب على هذا بالإعدام!".

وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بيانا حادا جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".

وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".

من جانبه، قال نائب المدعي العام تود بلانش إن وزارة العدل ستبدي "اهتماما وثيقا" بأفعال هؤلاء الأعضاء في الكونغرس، واصفا إياها بأنها "عرض مثير للاشمئزاز وغير لائق ممن يُفترض أن يكون القائد المسؤول في الحزب الديمقراطي".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318872


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet22°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
18°-10
13°-6
16°-10
19°-10
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1373,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*