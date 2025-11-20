وكالات - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة صريحة لاعتقال وإعدام أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين حثوا أفراد الجيش ومسؤولي الاستخبارات على عدم الامتثال للأوامر "غير القانونية".



ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يسمى سلوكا تحريضيا على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقا في الجيش أو مجتمع الاستخبارات.



وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء - لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يضرب المثل بهم"، متسائلا في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟" كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، معقبا: "يعاقَب على هذا بالإعدام!".وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بيانا حادا جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".من جانبه، قال نائب المدعي العام تود بلانش إن وزارة العدل ستبدي "اهتماما وثيقا" بأفعال هؤلاء الأعضاء في الكونغرس، واصفا إياها بأنها "عرض مثير للاشمئزاز وغير لائق ممن يُفترض أن يكون القائد المسؤول في الحزب الديمقراطي".