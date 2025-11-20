"المدينة في زمن الباشاوات والبايات" كتاب جديد باللغة الفرنسية لوزير الثقافة الأسبق محمد العزيز ابن عاشور

صدر حديثا كتاب جديد باللغة الفرنسية للأستاذ محمد العزيز ابن عاشور يحمل عنوان "La médina au temps des pachas beys Architecture, Société, Culture" (المدينة في زمن الباشاوات والبايات فن العمارة والمجتمع والثقافة)، وهو عمل بحثي يتوغل في أعماق مدينة تونس العتيقة، كاشفا ما يتوارى خلف أبوابها الكبرى المزركشة وما تختزنه من فنون عمارة وحضارة وتاريخ وثقافة.



في هذا المؤلف الصادر عن منشورات ليدرز، يأخذ الكاتب القارئ في جولة شاملة بين أبرز منازل المدينة وقصورها، وفي مقدمتها دار الباي ودار الجلّولي ودار عبد الوهاب ودار حسين، كما يعرّفه على عديد المدارس والثكنات العسكرية والمؤسسات الخيرية ومدافن "تُربة الباي".



ويشير ابن عاشور إلى أن المدينة الموصوفة بتقواها وعمق روحانيتها كانت تعيش في طمأنينة مردها الاعتقاد بأنها تحت رعاية نخبة من الأولياء والصالحين من أبرزهم سيدي محرز وسيدي بلحسن والسيدة المنوبية وغيرهم.ويخصص الكاتب الجزء الثاني من مؤلفه لدراسة المجتمع والحياة اليومية داخل أسوار المدينة، متوقفا عند خصائص المقيمين فيها وشخصية "البلدي"، مستعرضا عديد العائلات والمصاهرات، قبل أن ينتقل لرسم صور نابضة لتنظيم الأسواق ومعاملاتها وعلاقاتها الاجتماعية والاقتصادية.وفي فصله الختامي، يقدم ابن عاشور نبذة عن عادة الخروج للتنزه مع إشراقة الربيع في المناطق المجاورة للعاصمة، مبرزا حرص عدد من الأهالي على تشييد منازل وقصور في باردو ومنوبة وفي الضاحية الشمالية لا سيما سيدي بوسعيد.وجاء الكتاب مزدانا بصور تاريخية نادرة وتصاميم معمارية ورسوم لشخصيات بارزة، ما يزيده ثراء ويعزز قيمته المعرفية والتوثيقية. ووفق تقديم الناشر، يتميز العمل بأسلوب شيّق ولغة رشيقة وباعتماد المؤلف على وثائق أصيلة وبحوث علمية ومعاينات ميدانية وشهادات حية مكنته من شد القارئ إلى مطالعة سلسة وممتعة.والأستاذ محمد العزيز ابن عاشور حاصل على الدكتوراه في الحضارة الإسلامية ودكتوراه الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية، وخصص جانبا كبيرا من مسيرته العلمية للعمل في المعهد الوطني للتراث بتونس مديرا للبحوث الأثرية والتاريخية، كما تولى منصب وزير الثقافة (2004-2008) ثم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو"(2009-2013). وقد نشر العديد من المؤلفات حول تونس والعالم العربي. وصدرت له أربعة كتب عن دار ليدرز، وهو عضو في هيئة تحرير مجلة ليدرز وينشر فيها بانتظام مقالات تاريخية تحظى باهتمام واسع.