قبلي: نزول كميات هامة من الامطار على عدد من مناطق الولاية واستبشار الفلاحين بها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e4d83ec63242.01667132_iemkongfjplhq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 11:22
      
شهدت عدة مناطق من ولاية قبلي خلال اليومين الماضيين، نزول كميات هامة من الامطار، كانت أهمها بمعتمديات قبلي الجنوبية ودوز الشمالية والجنوبية والفوار ورجيم معتوق، وقد استبشر الفلاحون بالغيث النافع باعتبار نزول الامطار في هذه الفترة جيد بالنسبة للموسم الفلاحي.

وأوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية علي مرابط لصحفي "وات" ان هذه الامطار في هذه الفترة، ستساهم الى حد بعيد في انماء الغطاء النباتي بالمراعي الصحراوية، مشيرا الى انه ليست لها اثار سلبية على صابة التمور، ذلك ان عددا كبيرا من الفلاحين قاموا بجمع منتوجهم، كما انها تساعد في تليين حبات التمور بالعراجين التي لم يتم جمعها الى حد الان.



وأضاف مرابط ان الامطار التي شهدتها الجهة، ستساهم في غسل أشجار النخيل، مما يؤدي الى مزيد الحد من الإصابات الحشرية وخاصة منها افة عنكبوتة الغبار، خلال الموسم القادم، معبرا عن امله في ان تتجدد هذه التساقطات التي يستبشر بها الفلاحون وخاصة مربي الأغنام والابل، الذين ينتظر ان يتوجهوا خلال الفترة القليلة القادمة الى المراعي الصحراوية، لقضاء فصلي الشتاء والربيع هناك.


