وفاة شخصين وإصابة اثنين في انقلاب شاحنة بين منزل المهيري ونصرالله
توفي اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 شخصان، فيما تعرّض اثنان آخران إلى إصابات متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب شاحنة كانوا على متنها على الطريق الرابطة بين معتمديتي منزل المهيري ونصرالله من ولاية القيروان.
وقد تولّت وحدات الحماية المدنية نقل المصابيْن وجثّتي الضحيتين إلى وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، حيث تمّ تأمين الإسعافات اللازمة للمصابين.
وتجمّع عدد من أقارب الضحايا في مكان الحادث، فيما تحوّل آخرون إلى المستشفى لمتابعة الوضع الصحي للمصابين والاطمئنان على حالتهم.
