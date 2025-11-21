تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني إلى الأسبوع المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666473504b3775.23731387_jkgehpnflioqm.jpg width=100 align=left border=0>

أجّلت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، محاكمة المحامية سنية الدهماني إلى الأسبوع المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.



وتتعلق القضية بتصريح إعلامي أدلت به الدهماني حول وضعية الأفارقة في تونس..





