Babnet   Latest update 12:54 Tunis

تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني إلى الأسبوع المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666473504b3775.23731387_jkgehpnflioqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 12:20 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أجّلت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، محاكمة المحامية سنية الدهماني إلى الأسبوع المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.

وتتعلق القضية بتصريح إعلامي أدلت به الدهماني حول وضعية الأفارقة في تونس..



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318895


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 نوفمبر 2025 | 30 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:33
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
13°-7
16°-10
19°-11
18°-13
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*