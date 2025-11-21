Babnet   Latest update 14:14 Tunis

نائبة بالبرلمان لوزير التربية: الكتاب المدرسي للسنة الرابعة ابتدائي يطبّع مع المثلية ...وينك سيّد الوزير ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69187fcc25bef1.62718479_monifelhpqjkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 14:10 قراءة: 0 د, 26 ث
      
ندّدت النائبة بالبرلمان نجلاء اللحياني بما وصفتها الفوضى التربوية وغياب الرقابة وعدم احترام البرامج الوطنية ولا الهوية العربية الاسلامية.
وكشفت النائبة في مداخلتها خلال مناقشة مهمة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة ان الكتاب المدرسي للسنة الرابعة ابتدائي يطبع مع المثلية الجنسية وزواج المثليين.
وخاطبت الوزير قائلة "هل معقول هذا سيد الوزير ..اين الرقابة ..وينك سيد الوزير ..انحلال وفوضى تربوية" كما نبهت النائبة الي وجود منصات رقمية تربوية تحرض على التطرف مستنكرة غياب الرقابة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318904


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 نوفمبر 2025 | 30 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:47
12:12
07:04
05:33
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
13°-8
16°-10
19°-10
22°-13
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*