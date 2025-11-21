نائبة بالبرلمان لوزير التربية: الكتاب المدرسي للسنة الرابعة ابتدائي يطبّع مع المثلية ...وينك سيّد الوزير ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69187fcc25bef1.62718479_monifelhpqjkg.jpg width=100 align=left border=0>

ندّدت النائبة بالبرلمان نجلاء اللحياني بما وصفتها الفوضى التربوية وغياب الرقابة وعدم احترام البرامج الوطنية ولا الهوية العربية الاسلامية.

وكشفت النائبة في مداخلتها خلال مناقشة مهمة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة ان الكتاب المدرسي للسنة الرابعة ابتدائي يطبع مع المثلية الجنسية وزواج المثليين.

وخاطبت الوزير قائلة "هل معقول هذا سيد الوزير ..اين الرقابة ..وينك سيد الوزير ..انحلال وفوضى تربوية" كما نبهت النائبة الي وجود منصات رقمية تربوية تحرض على التطرف مستنكرة غياب الرقابة.





