عبير موسي تدفع بالتجريح في رئيس الدائرة باعتباره عضواً في هيئة فرعية لدى هيئة الانتخابات

دفعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة، بطلب التجريح في رئيس الدائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، خلال جلسة النظر في القضية المنشورة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد أن اكتشفت هيئة الدفاع أنّ القاضي المعنيّ عضوٌ في إحدى الهيئات الفرعية التابعة للهيئة.
وأفاد عضو هيئة الدفاع، المحامي نافع العريبي، في تصريح إعلامي، بأنّ القضية حُجزت إثر الجلسة للنظر في مطلب التجريح، مؤكداً أنّ اسم القاضي ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بصفته عضواً في هيئة فرعية تابعة لهيئة الانتخابات.
وكشف العريبي أنّ موسي طلبت من القاضي التجريح في شخصه باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الشاكية، وهو عضو سابق في إحدى هياكلها، معبّرة عن استغرابها من أن تجتمع في الهيئة صفتا الخصم والحكم.
