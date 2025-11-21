عبير موسي تدفع بالتجريح في رئيس الدائرة باعتباره عضواً في هيئة فرعية لدى هيئة الانتخابات

دفعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة، بطلب التجريح في رئيس الدائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، خلال جلسة النظر في القضية المنشورة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد أن اكتشفت هيئة الدفاع أنّ القاضي المعنيّ عضوٌ في إحدى الهيئات الفرعية التابعة للهيئة.



معطيات هيئة الدفاع



المعطيات القضائية



قضايا أخرى مفتوحة ضد موسي



وأفاد عضو هيئة الدفاع، المحامي، في تصريح إعلامي، بأنّ القضيةللنظر في مطلب التجريح، مؤكداً أنّ اسم القاضي ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخبصفته عضواً في هيئة فرعية تابعة لهيئة الانتخابات.وكشف العريبي أنّ موسي طلبت من القاضيباعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الشاكية، وهو عضو سابق في إحدى هياكلها، معبّرة عن استغرابها من أن تجتمع في الهيئة صفتاوكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، بتاريخ، بسجن عبير موسي لمدةفي طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ووجّهت إليها تهم تتعلق بـ، إضافة إلىبهدف الإضرار بالأمن العام، وبقصد التشهير بالغير والإضرار به، وذلك طبقاً للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وكان المتضرريشار إلى أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحرعلى ذمّة عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـالتابع لرئاسة الجمهورية.