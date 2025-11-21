Babnet   Latest update 12:54 Tunis

عبير موسي تدفع بالتجريح في رئيس الدائرة باعتباره عضواً في هيئة فرعية لدى هيئة الانتخابات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669b8a66910eb8.24136351_emihoglqpkfnj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 12:34
      
دفعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة، بطلب التجريح في رئيس الدائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، خلال جلسة النظر في القضية المنشورة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد أن اكتشفت هيئة الدفاع أنّ القاضي المعنيّ عضوٌ في إحدى الهيئات الفرعية التابعة للهيئة.

معطيات هيئة الدفاع


وأفاد عضو هيئة الدفاع، المحامي نافع العريبي، في تصريح إعلامي، بأنّ القضية حُجزت إثر الجلسة للنظر في مطلب التجريح، مؤكداً أنّ اسم القاضي ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بصفته عضواً في هيئة فرعية تابعة لهيئة الانتخابات.


وكشف العريبي أنّ موسي طلبت من القاضي التجريح في شخصه باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الشاكية، وهو عضو سابق في إحدى هياكلها، معبّرة عن استغرابها من أن تجتمع في الهيئة صفتا الخصم والحكم.

المعطيات القضائية

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، بتاريخ 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لمدة عامين في طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ووجّهت إليها تهم تتعلق بـ استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، إضافة إلى إنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار به، وذلك طبقاً للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وكان المتضرر موظفاً عمومياً.

قضايا أخرى مفتوحة ضد موسي

يشار إلى أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـ قضية "مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية.


Babnet

