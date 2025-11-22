Babnet   Latest update 08:26 Tunis

جندوبة: تساقط الثلوج بمرتفعات عين دراهم وغار الدماء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64d61867563bb7.30011404_efihjmqlpognk.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archive
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 08:26
      
أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بجندوبة في بلاغ لها عن إيقاف الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ومراكز التكوين المهني بمعتمدية عين دراهم.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الحينية للوضع الجوي وأثر بداية تساقط بعض الثلوج بمرتفعات عين دراهم.

وقررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة البقاء في حالة انعقاد دائم.


دعوة للحذر على الطرقات

من جهتها، دعت الحماية المدنية بجندوبة مستعملي الطريق إلى المزيد من الحذر والانتباه مع أخذ الاحتياطات الضرورية أثناء السياقة بالطريق بمعتمدية عين دراهم بسبب تساقط الثلوج، مع استعمال الأضواء الرفافة والتقليل من السرعة.

تساقط الثلوج في غار الدماء

من ناحية أخرى أعلن المرصد التونسي للطقس والمناخ تساقط بعض كميات الثلوج صباح اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 على مرتفعات عين دراهم وفي عدّة مناطق في غار الدماء على غرار الغُرة وعين سلطان والفائجة.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

ويشار إلى أن درجات الحرارة سجّلت انخفاضًا ملحوظًا اليوم حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 6 و11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و17 درجة ببقية الجهات.

طقس بارد وأمطار بالشمال

والطقس عامة بارد مع سحب أحيانًا كثيفة بالشمال مرفوقة بأمطار متفرقة ومؤقتًا رعدية وتكون محليًا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع سحب عابرة ببقية المناطق.


السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:34
