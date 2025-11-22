جندوبة: تساقط الثلوج بمرتفعات عين دراهم وغار الدماء

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بجندوبة في بلاغ لها عن إيقاف الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ومراكز التكوين المهني بمعتمدية عين دراهم.



وجاء ذلك في إطار المتابعة الحينية للوضع الجوي وأثر بداية تساقط بعض الثلوج بمرتفعات عين دراهم.



وقررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة البقاء في حالة انعقاد دائم.من جهتها، دعت الحماية المدنية بجندوبة مستعملي الطريق إلى المزيد من الحذر والانتباه مع أخذ الاحتياطات الضرورية أثناء السياقة بالطريق بمعتمدية عين دراهم بسبب تساقط الثلوج، مع استعمال الأضواء الرفافة والتقليل من السرعة.من ناحية أخرى أعلن المرصد التونسي للطقس والمناخ تساقط بعض كميات الثلوج صباح اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 على مرتفعات عين دراهم وفي عدّة مناطق في غار الدماء على غرار الغُرة وعين سلطان والفائجة.ويشار إلى أن درجات الحرارة سجّلت انخفاضًا ملحوظًا اليوم حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 6 و11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و17 درجة ببقية الجهات.والطقس عامة بارد مع سحب أحيانًا كثيفة بالشمال مرفوقة بأمطار متفرقة ومؤقتًا رعدية وتكون محليًا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع سحب عابرة ببقية المناطق.