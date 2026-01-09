المجمع التونسي " بيت الحكمة" يفتتح أنشطته للعام الجديدالمجمع التونسي " بيت الحكمة" يفتتح أنشطته للعام الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/beitelhikma720.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" أنشطة سنة 2026 بمحاضرة حول البراديغم الجديد في العلاقات الدوليّة والتعايش المشترك، نظّمها فريق الحداثة العلميّة والفلسفيّة والسياسيّة والتربويّة بالمجمع يوم 7 جانفي 2026، وقدّمها أستاذ علم الاجتماع بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بتونس رضا بوكراع.

وأشرف على اللّقاء المجمعي وأستاذ الفلسفة حمادي بن جاء باللّه، مؤكّدا في تقديمه للمحاضر على أنّ محتوى الإشكاليّة المطروحة يتنزّل "في صميم الرّاهن العالي" كما شدّد على عدم إمكانيّة صمت الأكاديميّة والنخب إزاء القضايا الرّاهنة.

وفي إطار تحديد مفهوم " التعايش المشترك" أكّد الأستاذ بوكراع على البعدين القانوني والأخلاقي لعبارة تعايش مشترك، إذ لا يمكن أن نتعايش على نحو مشترك في ظلّ غياب قوانين منظّمة، وقيم موحّدة في المستويين، الوطني والعالمي.





وتناول المحاضر مختلف أشكال الأنظمة السائدة في العالم على غرار أنظمة الديمقراطيّة الليبيراليّة، والشعبويّة، والاستبداديّة وغيرها.

وأشار إلى أنّ الأنظمة الأكثر شيوعا هي الأنظمة الاستبدادية التي تمثّل الثلثين، تلك التي تهدّد مفهوم التعايش المشترك، والتي أفضت إلى "موجة العنف" والحروب التي يشهدها ثلث المجتمع الدولي نظرا لعدم احترام القوانين والمؤسّسات الدوليّة.