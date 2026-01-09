Babnet   Latest update 16:23 Tunis

المجمع التونسي " بيت الحكمة" يفتتح أنشطته للعام الجديدالمجمع التونسي " بيت الحكمة" يفتتح أنشطته للعام الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/beitelhikma720.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 15:13 قراءة: 0 د, 50 ث
      
افتتح المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" أنشطة سنة 2026 بمحاضرة حول البراديغم الجديد في العلاقات الدوليّة والتعايش المشترك، نظّمها فريق الحداثة العلميّة والفلسفيّة والسياسيّة والتربويّة بالمجمع يوم 7 جانفي 2026، وقدّمها أستاذ علم الاجتماع بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بتونس رضا بوكراع.
وأشرف على اللّقاء المجمعي وأستاذ الفلسفة حمادي بن جاء باللّه، مؤكّدا في تقديمه للمحاضر على أنّ محتوى الإشكاليّة المطروحة يتنزّل "في صميم الرّاهن العالي" كما شدّد على عدم إمكانيّة صمت الأكاديميّة والنخب إزاء القضايا الرّاهنة.
وفي إطار تحديد مفهوم " التعايش المشترك" أكّد الأستاذ بوكراع على البعدين القانوني والأخلاقي لعبارة تعايش مشترك، إذ لا يمكن أن نتعايش على نحو مشترك في ظلّ غياب قوانين منظّمة، وقيم موحّدة في المستويين، الوطني والعالمي.

وتناول المحاضر مختلف أشكال الأنظمة السائدة في العالم على غرار أنظمة الديمقراطيّة الليبيراليّة، والشعبويّة، والاستبداديّة وغيرها.
وأشار إلى أنّ الأنظمة الأكثر شيوعا هي الأنظمة الاستبدادية التي تمثّل الثلثين، تلك التي تهدّد مفهوم التعايش المشترك، والتي أفضت إلى "موجة العنف" والحروب التي يشهدها ثلث المجتمع الدولي نظرا لعدم احترام القوانين والمؤسّسات الدوليّة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321596

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Mali CAN 2025 - Senegal CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cameroun CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:23
15:02
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
14°-11
15°-10
15°-9
18°-7
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026