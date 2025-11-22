Babnet   Latest update 11:47 Tunis

مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى التقيّد بجملة من الاجراءات في ظل التقلبات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 11:47 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى التقيّد بجملة من الاجراءات على غرار التخفيف من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان وذلك نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بكامل أنحاء الجمهورية وخاصة بالمناطق الساحلية الشمالية .

وأوصى المرصد في بلاغ له اليوم السبت، بالتخفيف من السرعة التي اعتبرها "القاعدة الذهبية الأولى"، موضحا أن الأمطار الغزيرة والبرد تقلل من ثبات السيارة على الطريق.



وأكد على ضرورة مضاعفة مسافة الأمان بحيث لا تقل عن 3 ثوان بين السيارتين وتفقّد الماسحات والأضواء إضافة إلى الانتباه إلى هبات الرياح خاصة عند عبور الجسور أو المناطق المفتوحة وتجنب المناطق المنخفضة مع الأمطار "الغزيرة جداً"، أين يرتفع خطر تجمع المياه بسرعة.

كما دعا إلى تجنب الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي والبحث عن مكان آمن للتوقف (بعيداً عن مجرى السيل) وتشغيل الأضواء الرباعية عن عند انعدام الرؤية مع التأكّد قبل أي تنقل من شحن الهاتف
تحسباً لأي طارئ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318952


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet12°
9° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-8
16°-10
19°-10
21°-12
16°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*