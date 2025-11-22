مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى التقيّد بجملة من الاجراءات في ظل التقلبات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى التقيّد بجملة من الاجراءات على غرار التخفيف من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان وذلك نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بكامل أنحاء الجمهورية وخاصة بالمناطق الساحلية الشمالية .



وأوصى المرصد في بلاغ له اليوم السبت، بالتخفيف من السرعة التي اعتبرها "القاعدة الذهبية الأولى"، موضحا أن الأمطار الغزيرة والبرد تقلل من ثبات السيارة على الطريق.









وأكد على ضرورة مضاعفة مسافة الأمان بحيث لا تقل عن 3 ثوان بين السيارتين وتفقّد الماسحات والأضواء إضافة إلى الانتباه إلى هبات الرياح خاصة عند عبور الجسور أو المناطق المفتوحة وتجنب المناطق المنخفضة مع الأمطار "الغزيرة جداً"، أين يرتفع خطر تجمع المياه بسرعة.



كما دعا إلى تجنب الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي والبحث عن مكان آمن للتوقف (بعيداً عن مجرى السيل) وتشغيل الأضواء الرباعية عن عند انعدام الرؤية مع التأكّد قبل أي تنقل من شحن الهاتف

