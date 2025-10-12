اليم في سيدي حسين... يحرق جاره ويحيله على الانعاش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، فجر اليوم، وفي وقت وجيز، من القبض على كهل أضرم النار في جاره بعد أن سكب عليه مادة البنزين ثم تحصّن بالفرار.



وقد تمّ نقل المتضرر إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقّي الإسعافات المناسبة، حيث وُضع تحت العناية المركزة نظراً لخطورة الإصابات التي لحقت به.









وبالتحقيق مع الجاني، اعترف بارتكابه الفعل مبرّراً ذلك بوجود خلافات سابقة مع الجار.



وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث في القضية.

