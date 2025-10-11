الرابطة الثانية (المجموعة 1-الجولة 4): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

دارت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لحساب المجموعة الأولى، وأسفرت عن النتائج التالية:



نتائج المجموعة الأولى





* في ملعب حمدة الحداد بمقرين



جمعية مقرين – هلال الشابة 4–1



* في المركب البلدي بالكرم

نادي حمام الأنف – اتحاد بوسالم 1–0



* في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – سكك الحديد الصفاقسي 0–2



* في ملعب حمام سوسة المعشب

أمل حمام سوسة – سبورتينغ بن عروس 0–1



* في ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة – هلال مساكن 1–1



* في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – كوكب عقارب 1–0



الأحد 12 أكتوبر 2025

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية (س15)

مكارم المهدية – بعث بوحجلة

الحكم: إيهاب بن كيلاني



🏆 ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |

| :---------------------------- | :-: | :-: |

| اتحاد تطاوين | 10 | 4 |

| نادي حمام الأنف | 9 | 4 |

| هلال الشابة | 7 | 4 |

| هلال مساكن | 7 | 4 |

| سبورتينغ بن عروس | 7 | 4 |

| بعث بوحجلة | 6 | 3 |

| جمعية مقرين | 6 | 4 |

| مكارم المهدية | 5 | 3 |

| كوكب عقارب | 4 | 4 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 4 | 4 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 3 | 4 |

| أمل حمام سوسة | 2 | 4 |

| اتحاد بوسالم | 2 | 4 |

| محيط قرقنة | 2 | 4 |



المجموعة الثانية – برنامج الأحد 12 أكتوبر 2025 (س15)

* جمعية أريانة – نسر جلمة (ملعب فرحات حشاد بأريانة)

الحكم: منتصر بلعربي



* النادي القربي – سبورتينغ المكنين (الملعب البلدي بقربة)

الحكم: ياسين الهمّاني



* جندوبة الرياضية – الملعب القابسي (ملعب الطويهري المعشب)

الحكم: فرج عبد اللاوي



* اتحاد قصور الساف – هلال الرديف (ملعب قصور الساف الاصطناعي)

الحكم: ريان بوخشينة



* أولمبيك سيدي بوزيد – تقدم ساقية الداير (ملعب سيدي بوزيد المعشب)

الحكم: رائد جويرو



* أمل بوشمة – مستقبل القصرين (ملعب بوشمة الاصطناعي)

الحكم: وليد الهذلي



* قوافل قفصة – القلعة الرياضية (ملعب قفصة المعشب)

الحكم: رضا الشويحي



🏆 ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |

| :----------------- | :-: | :-: |

| القلعة الرياضية | 7 | 3 |

| سبورتينغ المكنين | 5 | 3 |

| الملعب القابسي | 5 | 3 |

| تقدم ساقية الداير | 5 | 3 |

| هلال الرديف | 5 | 3 |

| قوافل قفصة | 5 | 3 |

| اتحاد قصور الساف | 4 | 3 |

| مستقبل القصرين | 4 | 3 |

| جمعية أريانة | 4 | 3 |

| أمل بوشمة | 3 | 3 |

| جندوبة الرياضية | 3 | 3 |

| نسر جلمة | 1 | 3 |

| النادي القربي | 1 | 3 |

