Babnet   Latest update 22:36 Tunis

الرابطة الثانية (المجموعة 1-الجولة 4): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 17:43 قراءة: 2 د, 30 ث
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لحساب المجموعة الأولى، وأسفرت عن النتائج التالية:

نتائج المجموعة الأولى


* في ملعب حمدة الحداد بمقرين

جمعية مقرين – هلال الشابة 4–1

* في المركب البلدي بالكرم
نادي حمام الأنف – اتحاد بوسالم 1–0

* في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – سكك الحديد الصفاقسي 0–2

* في ملعب حمام سوسة المعشب
أمل حمام سوسة – سبورتينغ بن عروس 0–1

* في ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – هلال مساكن 1–1

* في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – كوكب عقارب 1–0

الأحد 12 أكتوبر 2025
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية (س15)
مكارم المهدية – بعث بوحجلة
الحكم: إيهاب بن كيلاني

🏆 ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |
| :---------------------------- | :-: | :-: |
| اتحاد تطاوين | 10 | 4 |
| نادي حمام الأنف | 9 | 4 |
| هلال الشابة | 7 | 4 |
| هلال مساكن | 7 | 4 |
| سبورتينغ بن عروس | 7 | 4 |
| بعث بوحجلة | 6 | 3 |
| جمعية مقرين | 6 | 4 |
| مكارم المهدية | 5 | 3 |
| كوكب عقارب | 4 | 4 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 4 | 4 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 3 | 4 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 4 |
| اتحاد بوسالم | 2 | 4 |
| محيط قرقنة | 2 | 4 |

المجموعة الثانية – برنامج الأحد 12 أكتوبر 2025 (س15)

* جمعية أريانة – نسر جلمة (ملعب فرحات حشاد بأريانة)
الحكم: منتصر بلعربي

* النادي القربي – سبورتينغ المكنين (الملعب البلدي بقربة)
الحكم: ياسين الهمّاني

* جندوبة الرياضية – الملعب القابسي (ملعب الطويهري المعشب)
الحكم: فرج عبد اللاوي

* اتحاد قصور الساف – هلال الرديف (ملعب قصور الساف الاصطناعي)
الحكم: ريان بوخشينة

* أولمبيك سيدي بوزيد – تقدم ساقية الداير (ملعب سيدي بوزيد المعشب)
الحكم: رائد جويرو

* أمل بوشمة – مستقبل القصرين (ملعب بوشمة الاصطناعي)
الحكم: وليد الهذلي

* قوافل قفصة – القلعة الرياضية (ملعب قفصة المعشب)
الحكم: رضا الشويحي

🏆 ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |
| :----------------- | :-: | :-: |
| القلعة الرياضية | 7 | 3 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 3 |
| الملعب القابسي | 5 | 3 |
| تقدم ساقية الداير | 5 | 3 |
| هلال الرديف | 5 | 3 |
| قوافل قفصة | 5 | 3 |
| اتحاد قصور الساف | 4 | 3 |
| مستقبل القصرين | 4 | 3 |
| جمعية أريانة | 4 | 3 |
| أمل بوشمة | 3 | 3 |
| جندوبة الرياضية | 3 | 3 |
| نسر جلمة | 1 | 3 |
| النادي القربي | 1 | 3 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 0 | 3 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316468


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
28°-21
30°-20
29°-21
27°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    