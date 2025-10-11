الرابطة الثانية (المجموعة 1-الجولة 4): النتائج والترتيب
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لحساب المجموعة الأولى، وأسفرت عن النتائج التالية:
نتائج المجموعة الأولى
* في ملعب حمدة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – هلال الشابة 4–1
* في المركب البلدي بالكرم
نادي حمام الأنف – اتحاد بوسالم 1–0
* في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – سكك الحديد الصفاقسي 0–2
* في ملعب حمام سوسة المعشب
أمل حمام سوسة – سبورتينغ بن عروس 0–1
* في ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – هلال مساكن 1–1
* في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – كوكب عقارب 1–0
الأحد 12 أكتوبر 2025
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية (س15)
مكارم المهدية – بعث بوحجلة
الحكم: إيهاب بن كيلاني
🏆 ترتيب المجموعة الأولى| الفريق | ن | ل |
| :---------------------------- | :-: | :-: |
| اتحاد تطاوين | 10 | 4 |
| نادي حمام الأنف | 9 | 4 |
| هلال الشابة | 7 | 4 |
| هلال مساكن | 7 | 4 |
| سبورتينغ بن عروس | 7 | 4 |
| بعث بوحجلة | 6 | 3 |
| جمعية مقرين | 6 | 4 |
| مكارم المهدية | 5 | 3 |
| كوكب عقارب | 4 | 4 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 4 | 4 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 3 | 4 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 4 |
| اتحاد بوسالم | 2 | 4 |
| محيط قرقنة | 2 | 4 |
المجموعة الثانية – برنامج الأحد 12 أكتوبر 2025 (س15)* جمعية أريانة – نسر جلمة (ملعب فرحات حشاد بأريانة)
الحكم: منتصر بلعربي
* النادي القربي – سبورتينغ المكنين (الملعب البلدي بقربة)
الحكم: ياسين الهمّاني
* جندوبة الرياضية – الملعب القابسي (ملعب الطويهري المعشب)
الحكم: فرج عبد اللاوي
* اتحاد قصور الساف – هلال الرديف (ملعب قصور الساف الاصطناعي)
الحكم: ريان بوخشينة
* أولمبيك سيدي بوزيد – تقدم ساقية الداير (ملعب سيدي بوزيد المعشب)
الحكم: رائد جويرو
* أمل بوشمة – مستقبل القصرين (ملعب بوشمة الاصطناعي)
الحكم: وليد الهذلي
* قوافل قفصة – القلعة الرياضية (ملعب قفصة المعشب)
الحكم: رضا الشويحي
🏆 ترتيب المجموعة الثانية| الفريق | ن | ل |
| :----------------- | :-: | :-: |
| القلعة الرياضية | 7 | 3 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 3 |
| الملعب القابسي | 5 | 3 |
| تقدم ساقية الداير | 5 | 3 |
| هلال الرديف | 5 | 3 |
| قوافل قفصة | 5 | 3 |
| اتحاد قصور الساف | 4 | 3 |
| مستقبل القصرين | 4 | 3 |
| جمعية أريانة | 4 | 3 |
| أمل بوشمة | 3 | 3 |
| جندوبة الرياضية | 3 | 3 |
| نسر جلمة | 1 | 3 |
| النادي القربي | 1 | 3 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 0 | 3 |
