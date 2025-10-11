Babnet   Latest update 22:36 Tunis

زغوان: تقدّم الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضدّ داء الكلب في الجهة بنسبة 42.6 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 20:23 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تقدّمت عملية تلقيح الحيوانات في إطار الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلب بولاية زغوان، بنسبة 42.6 بالمائة، وذلك إلى حدود اليوم السبت، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية رضا القاسمي.
 وأوضح القاسمي، في تصريح لوكالة "وات"،  أنّه تم تسخير  6 فرق بيطرية تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بزغوان  للغرض، والتي تمكّنت، منذ بداية الشهر الجاري، من إنجاز 6644 عملية تلقيح من جملة 14 ألف عملية مبرمجة.
وأبرز أن عمليات التلقيح المنجزة توزّعت إلى  667 عملية تلقيح للأبقار بالقطاع المنظم على غرار شركات الأحياء والضيعات الفلاحية، و5014 عملية تلقيح للكلاب، و963 للقطط.

وأشار إلى أنّه تم تنظيم بعض عمليات التلقيح مؤخرا بالأسواق الأسبوعية تخللتها حملات تحسيسية موجهة إلى مالكي الحيوانات المستهدفة وتوعيتهم بخطورة داء الكلب، وانعكاساته السلبية على صحة الإنسان والحيوان، في حين تواصل المراكز القارة إجراء التلاقيح للوافدين عليها ممن تخلفوا عن القيام بها في مناطقهم.


