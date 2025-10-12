Babnet   Latest update 06:36 Tunis

ابنة إيناس الدغيدي: "أمي حققت حلمها واتجوزت وهي فوق السبعين"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eb3edda3a0a4.90080374_gkfpmhoqenilj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 06:36
      
هنأت حبيبة الدغيدي، ابنة المخرجة إيناس الدغيدي، والدتها بمناسبة عقد قرانها الذي أُقيم يوم الجمعة بحضور عدد من نجوم الفن، وشاركت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" فيديو يجمعها بوالدتها وهي تقوم بتقبيلها.



وعلّقت حبيبة على الفيديو بقولها:

"كانت دايمًا بتعلّمني إني أجري وراء أحلامي مهما حصل، والنهارده أمي حققت حلم من أحلامها واتجوزت وهي فوق السبعين سنة... هي القدوة والمثال، بجد ملهمة جدًا."

أول ظهور لابنة وحفيدة إيناس الدغيدي

وحضرت حبيبة عقد قران والدتها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في حضور عدد من الفنانين المقربين.
وظهرت حبيبة حاملة ابنتها الصغيرة، حفيدة المخرجة إيناس الدغيدي، في أول ظهور علني لهما معًا.

نجوم الفن في الحفل

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، هاني رمزي وزوجته، الراقصة دينا، والإعلامية بوسي شلبي، الذين حرصوا على مشاركة المخرجة فرحتها في أجواء عائلية بسيطة.
تعليق إيناس الدغيدي على الانتقادات

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد نشرت مؤخرًا صورة تجمعها بزوجها الجديد على حسابها في "إنستغرام"، وعلّقت قائلة:
"أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح فيه كلنا، لكن للأسف تحول الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية والتنمر على معنى جميل في الحياة.
ولذلك قررنا أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط والاكتفاء بالعائلة فقط.
لكم مني كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون... وعقبال عندكم يا حبايب."


