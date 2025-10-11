أصل بعض كلمات اللهجة الدارجة التونسية

بقلم: نورالدين بن منصور



تُعدّ اللهجة التونسية مزيجًا لغويًا غنيًا، تشكّل عبر القرون من تفاعل العربية مع عدد من اللغات القديمة والحديثة، من بينها القرطاجية، البربرية، اللاتينية، الفرنسية، والإيطالية. وقد ورث التونسيون عبر العصور العديد من المفردات التي لا تزال تُستعمل إلى اليوم، تحمل في طياتها أثر الحضارات التي مرّت بالبلاد.



تأثير اللغات القديمة



من الأصول التركية والقرطاجية



من الأندلس إلى الشمال التونسي



من اللاتينية والبربرية



إضاءات تاريخية



Vandalousia*، أي أرض الوندال الذين احتلوا إسبانيا، وهم أنفسهم من ساهموا في تدمير الحضارتينيمغرريم غرر* أي "ضفدعة البحيرة".ساسيسوسسياسة* بمعنى "القيادة".barış çubuğu* بالتركية).كفتةجي* وهي لاحقة تُستعمل للدلالة على صاحب المهنة، أي أن الكلمة تعني "صانع الكفتة". وبالقياس: "قهواجي" صانع القهوة.من أصل قرطاجي، وتعني "العظيم".الواردة في القرآن أصلها، وتعني "حقل"، ومنها جاءت كلمة "جنينة" أي "حقل صغير". والكلمة نفسها أعطت اسم، أي "حقل القمح".من أصل قرطاجي وتعنيان "اسم" و"الاسم".قرطاجية أيضًا وتعني: "ما"، "من"، أو "ماذا".تعني "الذي" أو "ماذا"، وتُعدّ من بقايا اللغة القرطاجية في الدارجة.تأثرت اللهجة التونسية بشكل واضح باللهجةبعد قدوم المهاجرين الأندلسيين إلى تونس.cabeza* (الرأس). وقد اشتهرت نساءوخاصة فيبحياكتها يدويًا.شوشهروشهروش هشنه* باليهودية أي "رأس السنة".Porcus* التي كانت تعني "خنزير" في اللغة الرومانية القديمة.قرطاجية وتعني "فقير".شيتهتشيشة*.* تشير بعض الروايات إلى أنكان مملوكًا أُسر من قبل الأتراك وبيع في، وهو السوق المخصص آنذاك لبيع العبيد البيض، بينما بيع العبيد السود في* كما يُذكر أن، أحد الشخصيات الوطنية البارزة، كان من أصل مملوكي من، بحسب ما روته زوجة شقيقه التي كانت تملك مصنعًا لتقطير الزهر في نابل.تُظهر هذه الأمثلة كيف تمثّل، تجمع بين، مما يجعلهامن حيث التنوع اللغوي والثقافي.