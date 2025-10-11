أصل بعض كلمات اللهجة الدارجة التونسية
بقلم: نورالدين بن منصور
تُعدّ اللهجة التونسية مزيجًا لغويًا غنيًا، تشكّل عبر القرون من تفاعل العربية مع عدد من اللغات القديمة والحديثة، من بينها القرطاجية، البربرية، اللاتينية، الفرنسية، والإيطالية. وقد ورث التونسيون عبر العصور العديد من المفردات التي لا تزال تُستعمل إلى اليوم، تحمل في طياتها أثر الحضارات التي مرّت بالبلاد.
تُعدّ اللهجة التونسية مزيجًا لغويًا غنيًا، تشكّل عبر القرون من تفاعل العربية مع عدد من اللغات القديمة والحديثة، من بينها القرطاجية، البربرية، اللاتينية، الفرنسية، والإيطالية. وقد ورث التونسيون عبر العصور العديد من المفردات التي لا تزال تُستعمل إلى اليوم، تحمل في طياتها أثر الحضارات التي مرّت بالبلاد.
تأثير اللغات القديمة كلمة "أندلس" ليست عربية الأصل، بل محرّفة عن Vandalousia*، أي أرض الوندال الذين احتلوا إسبانيا، وهم أنفسهم من ساهموا في تدمير الحضارتين الرومانية والقرطاجية.
تعبير "أم غرغر" الذي يعني ضفدعة المستنقع، أصله قرطاجي؛ فـ“أم” محرّفة عن يم وتعني "بحر" أو "بحيرة"، و“غرغر” من غرر، أي أن الأصل هو يم غرر* أي "ضفدعة البحيرة".
كلمة "سياسي" مشتقة من ساسي، وتعني "فارس". و"ساسي" تعود إلى الجذر الفينيقي القرطاجي سوس الذي يعني "حصان"، ومنه جاءت سياسة* بمعنى "القيادة".
كلمة "سبسي" تركية الأصل، وتعني "قضيب الغليون" أو الجزء الطويل منه (barış çubuğu* بالتركية).
من الأصول التركية والقرطاجية كلمة "كفتاجي" أصلها تركي، مركّبة من كفتة (كركبة اللحم) وجي* وهي لاحقة تُستعمل للدلالة على صاحب المهنة، أي أن الكلمة تعني "صانع الكفتة". وبالقياس: "قهواجي" صانع القهوة.
* كلمة "يدِر" أو "أدير" من أصل قرطاجي، وتعني "العظيم".
* كلمة "جنة" الواردة في القرآن أصلها فينيقي-بابلي، وتعني "حقل"، ومنها جاءت كلمة "جنينة" أي "حقل صغير". والكلمة نفسها أعطت اسم جندوبة، أي "حقل القمح".
* كلمتا "هاشم" و"الهاشمي" من أصل قرطاجي وتعنيان "اسم" و"الاسم".
* كلمة "أش" قرطاجية أيضًا وتعني: "ما"، "من"، أو "ماذا".
* كلمة "مش" تعني "الذي" أو "ماذا"، وتُعدّ من بقايا اللغة القرطاجية في الدارجة.
من الأندلس إلى الشمال التونسيتأثرت اللهجة التونسية بشكل واضح باللهجة الأندلسية الإسبانية بعد قدوم المهاجرين الأندلسيين إلى تونس.
كلمة "كبوس" التي تعني "الشاشية قبل صبغها"، أصلها إسباني من كلمة cabeza* (الرأس). وقد اشتهرت نساء الشمال التونسي وخاصة في باجة وبنزرت بحياكتها يدويًا.
أما "شاشية" فهي محرفة عن كلمة شوش التي تعني الرأس، وأصلها القرطاجي هروش، المكونة من "هـ" (أي "الـ") و"روش" (الرأس)، ومنها جاءت عبارة هروش هشنه* باليهودية أي "رأس السنة".
من اللاتينية والبربرية كلمة "بركوس" التي تعني "كبش" في الدارجة، أصلها لاتيني من كلمة Porcus* التي كانت تعني "خنزير" في اللغة الرومانية القديمة.
* كلمة "عرود" قرطاجية وتعني "فقير".
كلمة "تشيشة" (القمح المطبوخ أو حساء الشعير) أصلها قرطاجي من شيته التي تعني "قمح"، ثم استعملها الأمازيغ مضيفين التاء الدالة على التأنيث، لتصبح تشيشة*.
إضاءات تاريخية* تشير بعض الروايات إلى أن جدّ الباجي قائد السبسي الأول كان مملوكًا أُسر من قبل الأتراك وبيع في سوق باب العلوج، وهو السوق المخصص آنذاك لبيع العبيد البيض، بينما بيع العبيد السود في سوق الترك (البركة حاليًا).
* كما يُذكر أن منجي سليم، أحد الشخصيات الوطنية البارزة، كان من أصل مملوكي من جزيرة كريت، بحسب ما روته زوجة شقيقه التي كانت تملك مصنعًا لتقطير الزهر في نابل.
تُظهر هذه الأمثلة كيف تمثّل اللهجة التونسية مرآة حية لذاكرة البلاد التاريخية، تجمع بين العربية والفينيقية واللاتينية والأمازيغية والتركية والإسبانية، مما يجعلها من أغنى اللهجات العربية من حيث التنوع اللغوي والثقافي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316475