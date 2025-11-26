"حظر الأسلحة الكيميائية" تجدد عضوية الجزائر في مجلسها التنفيذي ممثلة لإفريقيا

تم انتخاب الجزائر بالإجماع عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ممثلة المجموعة الإفريقية.



وجاء ذلك خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.



وحسبما ذكرت صحيفة "النهار"، يعد هذا التجديد — الذي حظي بدعم جماعي من الدول الأعضاء، تأكيدا على ثقة المجتمع الدولي بالدور البناء والمساهمة الفاعلة التي تقدمها الجزائر داخل المنظمة، سعيا لتحقيق أهداف الاتفاقية المتمثلة في بناء عالم خال من أي تهديد ناتج عن الأسلحة الكيميائية.المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW Executive Council) هو هيئة حوكمة رئيسية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وهي المنظمة الدولية المكلّفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) التي دخلت حيز النفاذ عام 1997، أهم مهامها:الإشراف على تنفيذ الاتفاقية: مراقبة التزام الدول الأطراف ببنود الاتفاقية، بما في ذلك إعلان وتفكيك الترسانات الكيميائية.اتخاذ القرارات التشغيلية: إصدار توصيات واتّخاذ قرارات بشأن التفتيش، التعاون الدولي، المساعدة في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية، والعقوبات (مثل تعليق حقوق العضوية).